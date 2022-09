Da Il Collegio al Grande Fratello Vip il passo è breve. Lo sa bene George Ciupilan che, dai banchi del docureality di Rai2, si è ritrovato a vestire i panni di Vippone. Non è la sua partecipazione al programma di Signorini, però, ad aver fatto storcere il naso a molti, ma il suo corpo.

Il ragazzo è stato accusato dai fan di aver pesantemente abusato di Photoshop.

Entrato nel GF Vip 7 da pochissimo, George Ciupilan ha subito attirato l’attenzione dei fan. Conosciuto per aver partecipato al docureality Il Collegio, è cambiato parecchio rispetto al suo debutto nel mondo della tv. La trasformazione è stata negativa o positiva? “Dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende“, risponderebbe l’indimenticabile Pau Donés dei Jarabe de Palo.

Guardando il profilo Instagram di George, si vedono diversi scatti in cui mostra un corpo degno di nota. Al GF Vip, però, appare completamente diverso. Possibile che Ciupilan abbia abusato di Photoshop?

Ad essere finito al centro dell’attenzione dei fan è uno scatto di un professionista. George mostra addominali e pettorali scolpiti, probabilmente resi tali anche dalle abilità del fotografo. Al GF Vip, invece, Ciupilan è magro e dei muscoli che sfoggia su Instagram non c’è traccia.

Il sito Webboh, che per primo ha fatto notare la differenza ‘social Vs realtà’, ha scritto:

“Per alcuni è talmente evidente la differenza che è palese l’uso di Photoshop per aumentare la sua massa muscolare. Ma è veramente così? Tutto nasce dalla comparazione tra una foto scattata da un fotografo professionista a fine giugno 2020, con alcune immagini di George a petto nudo nella casa. Nel primo caso si vedono gli addominali e i pettorali scolpiti, messi in risalto da un gioco di luci e ombre create dal sole e prontamente utilizzate dal fotografo per mettere in risalto il fisico del ragazzo. Nel secondo caso, ovvero nell’immagine ripresa durante la diretta del programma, si vede un fisico asciutto che, però, ha perso gran parte dei muscoli”.