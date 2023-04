Geno Diana: chi è l’attore de “Il Patriarca”

Geno Diana è un attore italiano, noto al pubblico soprattutto per il ruolo di Franco Buscemi nella fiction di Canale 5 “Il Patriarca” con Claudio Amendola. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Geno Diana: chi è?

Geno Diana è nato a Bari nel 1974, non è stato però reso noto il giorno esatto della sua nascita. L’attore pugliese ha quindi 49 anni, è alto un metro e ottanta centimetri e ha gli occhi e i capelli castani. Geno Diana è una persona molto riservata, non si hanno infatti molte notizie riguardo la sua biografia e la sua vita privata. Sappiamo solamente che ha frequentato la scuola di recitazione presso l’Accademia Beatrice Bracco di Roma nel 2001 e ha svolto un workshop con Geraldine Baron nel 2003 e nel 2005. Geno Diana è un grande appassionato di arte, ama infatti sia dipingere che disegnare.

Geno Diana: la carriera

Geno Diana è un attore dalla solida formazione teatrale, lo abbiamo visto però recitare anche in diverse pellicole. Il suo esordio è avvenuto nel 2003 con il film “Mio cognato” con Alessandro Piva alla regia. In seguito l’attore pugliese ha recitato in altri film quali: “Il bosco fuori” del 2007 con Gabriele Albanesi alla regia, sempre nel 2007 ha recitato in “2061: un anno eccezionale”, regia di Carlo Vanzina, nel 2008 ha perso parte a “Il papà di Giovanna”, con Pupi Avati alla regia, poi ancora “Perfiducia – Stella” del 2009, regia di Gabriele Salvatores, “La buca” del 2014 con Daniele Ciprì alla regia, “La scelta” del 2015, regia di Michele Placido e infine nel 2019 ha recitato nel film “Il grande spirito” con Sergio Rubini alla regia.

A rendere noto al pubblico Geno Diana è soprattutto la serie televisiva di Canale 5 “Il Patriarca” con Claudio Amendola sia in veste di regista che di attore. Nella fiction, Geno Diana veste i panni di Franco Buscemi, un ex ispettore assoldato dal narcotrafficante Nemo Bandera (Claudio Amendola). “Il patriarca” va in onda su Canale 5 dal 14 aprile e narra le vicende di Nemo Bandera, un narcotrafficante pugliese di grande successo al quale, poco prima di compiere sessant’anni, è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer. Una volta scoperto di essere malato, Nemo Bandera dovrà decidere chi tra suoi due figli, Carlo e Nina, interpretati rispettivamente da Carmine Buschini e Giulia Schiavo, prenderà il suo posto e gestirà i suoi affari, deludendo così il suo braccio destro Mario, interpretato da Raniero Monaco di Lapio. Fiction sicuramente da non perdere quella proposta da Canale 5 con Geno Diana, suddivisa in dodici episodi visibili anche in streaming.

Geno Diana: vita privata

Come detto precedentemente, Geno Diana è una persona molto riservata, si sa davvero molto poco della sua vita privata. Geno infatti racconta molto poco di sé, non si sa se sia sposato, fidanzato o single, né se abbia avuto dei figli nel corso della sua vita. Se volete saperne di più su di lui l’unica cosa da fare è seguirlo sul suo profilo Instagram, che a oggi vanta oltre 10mila follower.