Pensare ai regali natalizi si trasforma sempre in un dilemma. Tra poche idee e soldi da risparmiare però possiamo stupire chi vogliamo bene. Come? Con dei piccoli gadget, magari anche simpatici e personalizzati, che possono tornare utili nella vita di tutti i giorni.

Scopriamo quali sono.

Gadget natalizi da regalare

Per fare un regalo non bisogna necessariamente svuotare il nostro portafoglio. Un piccolo pensiero per far sapere che abbiamo pensato proprio a quella persona nel momento in cui abbiamo visto quell’oggetto in vetrina, sarà il modo perfetto per regalare un sorriso.

Le idee per stupire spendendo poco sono tantissime, e volendo si può pensare di unire più regali per formarne uno solo, più grande ma sempre economico.

Advertisements

Vediamo insieme quindi, quali sono i gadget natalizi da regalare.

Cover per smartphone

In questo caso l’unica cosa necessaria da sapere è il modello di smartphone della persona a cui vorrai regalare la cover.

Internet offre un sacco di idee super colorate, personalizzabili e soprattutto utili, come quelle a portafoglio. Possiamo scegliere poi, se regalare un vero e proprio set di cover, con magari frasi o stampe personalizzate, che il destinatario potrà scegliere di cambiare a piacere. Perché non fare una cover a tema natalizio per esempio?

Popgrip natalizi

Trendy, utilissimi e super personalizzabili, sono i gadget del momento. Si tratta dei popgrip, ovvero ganci che si attaccano allo smartphone tramite una ventosa o un adesivo, utili per reggere in modo più saldo il nostro telefono o per appoggiarlo su una superficie mentre guardiamo un video. In commercio si possono trovare tantissimi modelli, tra cui temi natalizi molto simpatici. Una bella idea regalo potrebbe essere quella di abbinarli ad una cover natalizia!

Addobbi natalizi

La persona a cui vuoi fare un regalo ama moltissimo il Natale? Magari, si è appena trasferita in una nuova casa? In entrambi i casi, un’idea molto carina potrebbe essere quella di regalarle degli addobbi natalizi. Anche in questo caso potrai sbizzarrirti con forme, colori e personalizzazione. Se hai manualità puoi anche provare a farli tu stessa, quello che ti servirà sarà tempere colorate, glitter e fantasia.

Cuscini natalizi

Restando in tema casa, anche accessori per l’arredamento come i cuscini sono una bella idea regalo. Le federe natalizie poi, sono perfette per il periodo. Anche in questo caso, se vorrete rendere il vostro piccolo pensiero davvero unico, potrete dilettarvi con il fai da te. Online puoi anche trovare diversi corsi adatti allo scopo.

Palle di neve

Bellissime, rilassanti e anche in questo caso super personalizzabili. Le palle di neve possono essere un bel complemento d’arredo nel periodo invernale. In commercio se ne possono trovare di diverse dimensioni, colori e con diversi soggetti. Potrai addirittura farne creare una molto speciale ad un artigiano oppure potrai dilettarti con il fai da te, seguendo qualche tutorial su Internet.

Sciarpa a tema natalizio

Preservare la salute è molto importante. Lo è soprattutto durante la stagione invernale, per evitare di prendersi un brutto raffreddore. E lo è soprattutto in questo periodo in cui bisogna stare attenti a distinguere una semplice influenza da qualcosa di ben più serio. Una sciarpa a tema natalizio quindi, non sarà solo bella, ma sarà anche molto gradita e molto utile.

Set per biscotti natalizi

Non è Natale senza i classici dolci e biscotti a tema. Se la persona a cui vuoi fare un regalo si diletta in cucina o si sta avvicinando a questo hobby, perché non regalarle un set di formine e attrezzi per fare i biscotti a tema natalizio? Potrebbe anche essere un’ottima scusa per realizzarli e gustarli insieme!