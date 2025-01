Un’attrice e una madre appassionata

Gabriella Pession, nota per il suo talento nel mondo della recitazione, si racconta in un’intervista intima, rivelando dettagli sulla sua vita privata e sul suo rapporto con il figlio. La sua carriera, che l’ha vista protagonista in numerose produzioni, non le impedisce di essere una madre presente e attenta. Il suo bambino di 10 anni, soprannominato affettuosamente ‘Micro Jannick’, ha una grande passione per il tennis, ispirato dal famoso tennista Jannik Sinner. Gabriella condivide con orgoglio che il figlio si allena cinque volte a settimana, dimostrando una dedizione che la rende fiera.

Il legame tra sport e recitazione

La Pession, ex pattinatrice promettente, ha dovuto abbandonare la carriera sportiva a causa di un infortunio. Tuttavia, la sua competitività è rimasta intatta e si riflette nel modo in cui affronta la recitazione. “Adoro fare i provini”, confessa, evidenziando come ogni audizione sia per lei una sfida personale. Questo spirito competitivo è qualcosa che ha trasmesso al figlio, il quale, pur non avendo il talento di Sinner, mostra una grande passione per il tennis. Gabriella sottolinea l’importanza di sostenere le aspirazioni del bambino, anche se ciò comporta un impegno significativo per la famiglia.

Un ritorno alle radici

Dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti, Gabriella ha deciso di tornare a vivere a Roma. La scelta è stata influenzata da vari fattori, tra cui le difficoltà sociali e il problema delle armi che affliggono la società americana. “Non voglio vivere nel terrore costante che possa succedere qualcosa a mio figlio mentre è a scuola”, spiega. La sua decisione di tornare in Italia è stata anche motivata dall’amore per la sua città natale, che rappresenta un ambiente più sicuro e familiare per crescere il suo bambino. La Pession continua a lavorare nel mondo della recitazione, ma ora lo fa con una nuova prospettiva, bilanciando la carriera con le esigenze della vita familiare.