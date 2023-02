Freeridge 2: si farà, quando esce?

Tutto sulla seconda stagione di Freeridge, spin off di On My Block.

Il 2 novembre 2022 Freeridge è arrivato su Netflix con i suoi otto episodi della durata di 35 minuti ciascuno. Parliamo di una serie molto attesa da un determinato pubblico, ovvero quello che ha amato e seguito la serie madre On my block, sempre di Netflix.

Freeridge: lo spin off avrà una seconda stagione?

Freeridge è infatti lo spin off di On my block, composta di quattro stagioni per un totale di 38 episodi complessivi. La serie ha avuto un enorme successo, anche con riconoscimenti e plauso della critica, tant’è che il progetto iniziale è stato appunto espanso con lo spin off. Si tratta sempre di una serie di formazione, che si ambienta nello stesso scenario della serie madre (tant’è che il lancio di Freeridge è avvenuto già nell’ultima puntata di On my blocks 4).

La storia si ambienta sempre in una scuola superiore, quella di Feeridge, con protagonisti tutti nuovi. Al centor della scena ci sono Gloria e Ines, sorelle ma anche nemiche. Accanto a loro ci sono due amici fedeli, Demi e Cameron. Le loro vite vengono però sconvolte da una maledizione particolarmente sfotunata…

Sappiamo che la prima stagione di Freeridge si è conclusa con tantissimo punti di domanda lasciati in sospeso, di cui uno particolarmente importante circa le possibilità di sopravvivenza di uno dei personaggi principali (Mariluna, rimasta colpita da un proiettele).

Proprio alla luce del finale aperto (e rischioso per la vita di uno dei personaggi), il pubblico ha subito cominciato a chiedersi se Netflix realizzerà o meno una seconda stagione dello spinf off…

Freeridge 2: ipotesi di uscita

Attualmente, la piattaforma di streaming non si è ancora espressa in merito alla possibilità di rinnovare lo spinf off Freeridge, il che ha iniziato a preoccupare un po’ i fan.

Consideriamo però che la prima stagione della costola di On my blocks è uscita a inizio novembre, dunque c’è ancora tempo perché vengano tratte delle conclusioni dai dati di ascolto raccolti.

Se si guarda al successo e ai riconoscimenti ricevuti dalla serie madre, nonché alla fedeltà della fanbase messa in piedi da On my blocks, sembrerebbe che per Freeridge ci sia speranza di essere rinnovata per una seconda stagione. Certamente la storia dello spin off è stata concepita fin dall’inizio per essere più longeva: lo suggerisce in modo palese il finale del tutto aperto, che dovrebbe lasciar spazio a ulteriori sviluppi della trama, forse anche oltre la seconda stagione (sulla scia della serie madre).

Certamente il rinnovo non è ancora ufficiale, sebbene più di qualcuno lo stia dando per scontato. Nulla è mai detto, però: non sarebbe la prima volta che uno spin off non si rivela all’altezza della serie da cui è tratto e che delude il pubblico a tal punto da essere subito stroncato. Stando al web, non sembra essere questo il caso di Freeridge 2, ma al momento non possiamo saperlo.

Se dovessimo ipotizzare comunque qualcosa sul futuro della serie Netflix, potremmo certamente immaginare un’uscita per il 2024, forse nei primi mesi dell’anno nuovo. Le puntate, anche guardando On my blocks, potrebbero essere minimo 8 e massimo 10.