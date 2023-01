Freeridge: dov’è ambientata la serie-tv Netflix?

Il nuovo spin-off di On My Block si intitola Freeridge ed è ambientato in un quartiere immaginario di Los Angeles che dà il titolo al progetto

Arriva su Netflix lo spin-off di On My Block: dal 2 febbraio 2023 Freeridge entrerà a fare parte del catalogo della piattaforma streaming. Il titolo riprende il nome del quartiere dove la serie è stata ambientata, Freeridge, appunto. Ma dove si trova esattamente tale location?

Freeridge: qual è l’ambientazione della serie spin-off?

La nuova serie spin-off di On My Block si intitola Freeridge e prende il nome direttamente dal quartiere in cui è ambientata.

Freeridge, infatti, è un quartiere fittizio di Los Angeles dove i quattro amici di On My Block hanno affrontato per ben quattro stagioni numerose sfide e altrettante numerose avventure cercando di rimanere sempre uniti, nonostante tutto.

Di che cosa parla Freeridge? La trama della nuova serie-tv

La scrittura di Freeridge è stata affidata alla sceneggiatrice di On My Block, Jamie Uyeshiro, che ha collaborato insieme a Eddie Gonzalez e Jeremy Haft.

Proprio come nella serie madre (arrivata alla sua quarta stagione nel 2021), Freeridge si concentra ancora una volta sulla vita di un gruppo di amici adolescenti, in preda a una strana situazione. Tra liti e discussioni tra sorelle (due delle protagoniste della serie), il gruppo di amici si troverà a dovere affrontate una maledizione mortale, che darà inizio a una strana avventura dinamica e indimenticabile. L’obiettivo? Tornare alla normalità.

Quando esce Freeridge su Netflix?

Lo spin-off di On My Block uscirà ufficialmente il 2 febbraio 2023 e Netflix sarà ben lieto di accogliere il nuovo progetto in catalogo. Per poterlo visionare è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. A tal proposito si ricorda che Netflix offre numerose soluzioni di abbonamento (anche low cost) e diverse modalità di pagamento.

Il cast di Freeridge: chi recita nella serie-tv?

Il nuovo teen drama ambientato nel quartiere immaginario di Los Angeles, Freeridge, ha un cast giovane e dinamico. I protagonisti dello spin-off sono gli attori Bryana Salaz, Keyla Monterroso Mejia, Ciara Riley Wilson e Shiv Pai; tutti nomi apparsi brevemente nel finale della quarta stagione di On My Block.

Tuttavia, Freeridge lascia spazio a possibili cameo dei protagonisti della serie madre. Si pensi ad esempio a Monse Finnie, Cesar Diaz, Jasmine Flores e Jamal Turner. Per scoprire tutti i dettagli sul cast non resta che attendere l’arrivo della serie su Netflix.

Numero e durata degli episodi di Freeridge

Freeridge conterà un numero totale di 8 episodi, ciascuno dei quali avrà una durata di circa 30 minuti.

La serie madre da cui deriva il nuovo spin-off, invece, conta un totale di ben 38 episodi, spalmati in 4 stagioni. Anche nel caso di On My Block, inoltre, la durata degli episodi è di circa 23-38 minuti, variabile in base alla trama di ognuno di essi.

Freeridge, essendo una mini-serie, ma soprattutto essendo uno spin-off, ha un numero minore di episodi, ma ciò non toglierà dinamicità e coinvolgimento alla narrazione: l’attesa è già altissima e il pubblico appassionato della serie-tv non vede l’ora di scoprire che cosa accadrà ai giovani protagonisti.

Dal 2 febbraio 2023 tutti davanti allo schermo: Freeridge e la sua maledizione stanno per arrivare.