Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più una coppia. Nelle scorse ore, con un comunicato separato all’Ansa, hanno annunciato il divorzio. I fan più accaniti, rimasti senza parole, si sono riversati sui social, a commentare l’ultimo post che li ritrae insieme.

Francesco Totti e Ilary Blasi prima della separazione

Una notizia che i fan non si aspettavano, arrivata in un caldo pomeriggio d’estate come tanti. Stiamo parlando della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Qualche mese fa, Dagospia aveva lanciato una notizia bomba su di loro, nella quale rivelava l’imminente rottura a causa di una relazione extraconiugale del Pupone. Quest’ultimo, infuriato come non mai, aveva immediatamente smentito la tresca. Stesso atteggiamento da parte della Blasi che, ospite di Verissimo, si era detta abituata alle fake news sul suo matrimonio.

Ad oggi, possiamo solo dire una cosa: la stampa aveva ragione e loro hanno solo cercato di proteggere i tre pargoli che hanno messo al mondo nei 20 anni di unione.

L’ultimo post di coppia di Totti e Blasi

Sconvolti dalla notizia della separazione, i fan più accaniti di Totti e Blasi sono andati a spulciare i loro profili social. L’ultimo post di coppia risale al mese di settembre del 2021, quando i due sono volati a Parigi per il compleanno dell’ultimogenita.

Avevano deciso di portarla a Disneyland e tutta la famiglia appariva piuttosto serena. Molto probabilmente, all’epoca, la bomba doveva ancora esplodere. Da questo momento in poi, Francesco e Ilary non sono più apparsi insieme.

La disperazione dei fan

Come è accaduto ai tempi della separazione tra Romina Power e Albano Carrisi, anche con Francesco Totti e Ilary Blasi i fan sono piombati nella disperazione totale. Tra i commenti all’ultimo post social di coppia si legge: “A me spiace molto. Comunque sia non deve essere facile. Ilary è paurosamente dimagrita.” oppure “Certi Amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano amori indivisibili indissolubili inseparabili…” o ancora “Chissà… sarà uno di quei giri immensi che si chiama amore. Non perdetevi“.