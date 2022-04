Francesco Oppini e Cristina Tomasini stanno attraversando una crisi? In tanti hanno notato che la fidanzata del figlio di Alba Parietti non fosse presente alla sua festa di compleanno.

Francesco Oppini e la fidanzata sono in crisi?

Sono sempre più insistenti le indiscrezioni riguardanti una presunta crisi tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini: nelle ultime ore si è sparsa la voce che lei fosse assente alla festa organizzata per il 40esimo compleanno dell’ex gieffino e inoltre un messaggio pubblicato dalla stessa Tomasini sui social ha insinuato nei fan il dubbio che lei e Oppini si siano lasciati.

“Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”, ha scritto in un post pubblicato via social. Francesco Oppini romperà il silenzio in merito all’indiscrezione?

Come se non bastasse Cristina non avrebbe fatto gli auguri a Francesco (almeno attraverso i social e in forma pubblica) e i due da diverso tempo non si mostrerebbero insieme.

Francesco Oppini: gli auguri di Alba Parietti

Attraverso i social Francesco Oppini ha comunque ricevuto gli auguri da parte di sua madre, Alba Parietti, che ha scritto un tenero e commovente messaggio a lui dedicato:

“A mezzanotte saranno 40 anni i tuoi. 41 quindi passati insieme da quella notte in cui sei nato e io poco più di una bambina ero tua madre e tu mio figlio. Tutta la vita , non riesco a ricordarla senza la tua presenza.

Gioie immensi dolori strazianti, liti , emozioni e persone che appartengono ad entrambi. Persone che non ci sono più ma sono nel cuore di entrambi . Altre che ci legano e accomunano. Come i pensieri e l’etica . Ci separano 20 anni. Non e’ stato facile essere madre, non ti e’ stato facile essere mio figlio. Ma nessuno dei due ci scommetto farebbe mai cambio”, ha scritto la showgirl.