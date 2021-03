Lo davano per favorito e così è stato, Francesco Aquila ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato i tre giudici di Masterchef 10: ecco chi è e cosa fa nella vita.

Francesco Aquila: chi è?

Con il suo “Zio bricco”, pronunciato più e più volte durante la decima edizione di Masterchef, Francesco Aquila si è sin da subito fatto notare.

34enne di origine pugliese, ma residente a Bellaria- Igea Marina, di professione è maître. Nella vita ha svolto diverse lavori, tra le quali anche il pelatore di patate nei ristoranti.

In passato aveva già tentato, invano, di partecipare a Masterchef. Senza arrendersi è riuscito a entrarvi e a trionfare. Nella puntata finale del reality di cucina ha vinto conquistandosi il favore dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. 100 mila euro il bottino che si è guadagnato .

Li userà per dar vita al suo sogno: aprire una catena di ristoranti grazie alle sue competenze sia in sala che in cucina. A fare il tifo per lui, i genitori, la figlia Ludovica di 4 anni avuta da una relazione finita e migliaia di telespettatori del programma.

Nel corso dell’ultima puntata è andata in onda una sfida entusiasmante, lasciando i concorrenti con il fiato sospeso sino all’ultimo minuto.

La sfida finale

Contemporaneamente alla terza puntata del Festival di Sanremo, è andata in onda la finale della decima edizione di Masterchef Italia, che ha visto trionfare proprio Aquila. Gli altri due finalisti, la 22enne Irene Volpe e il 25enne Antonio Colasanto hanno dato filo da torcere al maître di origine pugliese, ma il suo menu ha conquistato i giudici. Apprezzati in particolar modo l’antipasto e il dessert.

Il titolo del menu presentato è stato “My way”, con quattro piatti proposti, unendo ingredienti che ricordano le sue origini a punte di originalità. Innanzitutto l’antipasto formato da funghi cardoncelli, stracciatella, borragine, pane, peperone crusco, origano e sfera di gazpacho pugliese, che ha conquistato i giudici soprattutto per la presentazione. A seguire il primo, “La Nina, la Pinta e la Santa Maria”, con gyoza con ventresca di tonno, ‘nduia e finocchietto con crema di patata viola, cima di rapa e aglio nero. Successivamente, il secondo piatto rinominato “Finestra sul sogno n’capriata di Wagyu” con fave alla vaniglia, cicoria, puntarelle, porro bruciato, germogli e fiori. Per concludere Aquila ha proposto il dessert “Scarcedda n’uovo”, un dolce pasquale tipico pugliese al cocco con finto uovo di Malibù e frutti esotici.

Tra i 4 piatti proposti, ad aver attirato l’attenzione dei giudici sono stati principalmente l’antipasto e il dessert.

