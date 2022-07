Francesca Musci, protagonista di una vecchia edizione di Matrimonio a prima vista, è diventata mamma. Via Instagram, ha rivelato di essere stata sottoposta ad un “cesareo d’urgenza“. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e sia lei che il piccolo Riccardo stanno bene.

Francesca Musci sottoposta ad un cesareo d’urgenza

Ore difficili per Francesca Musci, ex partecipante di Matrimonio a prima vista. La ragazza ha messo al mondo il primo figlio, ma ha avuto un parto piuttosto difficile. Come lei stessa ha raccontato via social, è stata sottoposta ad un “cesareo d’urgenza” e sta ancora cercando di metabolizzare quanto successo. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e sia lei che il piccolo Riccardo – questo il nome scelto per il pargolo insieme al compagno Andrea Ghiselli – stanno bene.

Le prime parole di Francesca Musci

Via Instagram, Francesca ha raccontato:

“Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo di urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mie fantastiche calze. Non sono stati giorni semplici, cioè un giorno. Oggi ho iniziato a carburare un pochettino, ieri veramente non era giornata”.

Riccardo è nato nella notte tra il 25 e il 26 luglio e, come mostra il suo braccialettino, ha sia il cognome materno che quello paterno.

La Musci ha mostrato il bambino sui social e, anche se ancora provata dal cesareo d’urgenza, si è detta felice come non mai.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli: amore grazie a Real Time

Francesca e il compagno Andrea Ghiselli si sono conosciuti grazie a Matrimonio a prima vista. I due hanno partecipato a due edizioni diverse del programma di Real Time, ma quando hanno messo fine alle rispettive relazioni si sono follemente innamorati. Nel format, la Musci aveva sposato Stefano Protaggi, rimanendo al suo fianco per ben 5 anni. Si sono lasciati nel 2021, dopo essersi sposati anche in chiesa. Ghiselli, invece, aveva giurato amore eterno a Nicole Soria, ma la loro unione è durata un battito di ciglia. Prima di incontrare Francesca, Andrea è stato fidanzato con un’altra partecipante di Matrimonio a prima vista, ovvero Sitara.