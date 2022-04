Foreo ISSA mini 3: tutto sul nuovo spazzolino

Foreo, il beauty tech brand più famoso al mondo, è tornato e lancia Foreo ISSA mini 3, l’ultima versione dello spazzolino sonico in silicone. Questo spazzolino offre un’igiene orale 4 in 1 eccellente. Da oggi, infatti, potrai regalarti una pulizia a 360 gradi di denti, gengive, guance e lingua per sorrisi sani e splendenti.

Foreo ISSA mini 3: cosa sapere

Il nuovo Foreo ISSA mini 3, del famoso brand svedese, è la nuova versione dello spazzolino sonico in silicone che garantisce un’igiene orale semplicissima e duratura.

Il nuovo spazzolino è dotato di un’innovativa testina ibrida in silicone agisce con dolcezza sulle gengive, non graffia lo smalto e pulisce lingua e guance. Inoltre è stato dimostrato clinicamente che riduce la placca e migliora l’igiene orale del 140%.

È dotato della tecnologia Sonic Pulse, micro-oscillazioni, che ti permettono di non aggiungere alcuno sforzo e di avere un sorriso e un’igiene sana. In questo modo non dovrai cambiare il tuo stile di spazzolatura ma lo migliorerai.

Lavarsi i denti a casa con risultati professionali non è mai stato così facile. Inoltre c’è una novità, lo spazzolino molto più ergonomico, ha una carica USB che dura circa 265 giorni e una testina che dura fino a 6 mesi. In più nel suo design sono state aggiunte due faccine: una sorridente che comparirà dopo aver completato la tua routine di 2 minuti di spazzolatura ed una faccina triste indicando quando non ci si lava i denti da oltre 12 ore.

Caratteristiche

Materiali extra durevoli, riuscendo ad utilizzare le testine per circa 6 mesi;

le testine per circa 6 mesi; Design ergonomico che permette di raggiungere ogni angolo della bocca, pulendo denti e gengive contemporaneamente.

che permette di raggiungere ogni angolo della bocca, pulendo denti e gengive contemporaneamente. Combinazione ibrida di setole in silicone e PBT per uso medico , resistente ai batteri: rimuove la placca, non graffia lo smalto, delicata sulle gengive.

di , resistente ai batteri: rimuove la placca, non graffia lo smalto, delicata sulle gengive. Tecnologia Sonic Pulse, che rimuove la placca e massaggia delicatamente le gengive con 9.000 pulsazioni soniche ad alta intensità al minuto.

che rimuove la placca e massaggia delicatamente le gengive con 9.000 pulsazioni soniche ad alta intensità al minuto. Onde ergonomiche sul retro per un’efficace e delicata spazzolatura di lingua e interno delle guance .

sul retro per un’efficace e delicata spazzolatura di e interno delle . Testine intercambiabili di colori diversi.

di colori diversi. Disponibile in una coloratissima palette: Summery Sky, Mango Tango, e Wild Strawberry.



I benefici

Foreo ISSA mini 3 è un investimento che ti permetterà di avere una routine di igiene orale a 360 gradi. Ottieni dei risultati professionali senza dover andare dal dentista semplicemente rimanendo a casa avendo un sorriso più fresco, sano e smagliante.

Foreo ISSA mini 3: come si usa il nuovo spazzolino

Dopo aver ricaricato il nostro spazzolino siamo pronti a spazzolare!