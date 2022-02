Foreo LUNA 3 Plus: tutto sul nuovo device viso

Foreo, il beauty tech brand più famoso al mondo, è tornato e lancia LUNA 3 plus, portando la skincare al livello successivo. Hai presente quella straordinaria sensazione di pelle rigenerata e ringiovanita dopo un massaggio viso in una spa? Da oggi, potrai sentirti così grazie alla futuristica spazzola viso detergente e tonificante che renderà la vostra pelle giovane e luminosa.

Foreo Luna 3 Plus

Il nuovo Luna 3 Plus rivoluziona la beauty routine. Questa nuovissima spazzola, disponibile nelle versioni Normal Skin e Sensitive Skin, combina una detersione con termoterapia e massaggi rassodanti mirati con tecnologia a microcorrente per una pelle più liscia, tonica e luminosa.

Caratteristiche del nuovo device

Pulizia viso con trattamento a termoterapia ;

con trattamento a ; Massaggio viso con tecnologia a microcorrente con 15 livelli di intensità regolabili;

con tecnologia a con 15 livelli di intensità regolabili; Pulsazioni T-Sonic con 16 livelli di intensità regolabili;

con 16 livelli di intensità regolabili; Silicone ultra morbido e ultra igienico ;

; Connessione all’app FOREO per personalizzare i trattamenti di bellezza;

100% Waterproof;

125 utilizzi con una sola ricarica USB;

2 versioni: Normal Skin e Sensitive Skin.

I benefici

La detersione termofacciale rappresenta una vera e propria rivoluzione in ambito beauty tech. Il nuovo device, in silicone ultra-igienico, è dotato di 8 punti di contatto termici che – insieme alle 8.ooo pulsazioni T-Sonic al minuto con 16 livelli di intensità personalizzabili – riscaldandosi, sono in grado di dilatare i pori della pelle, sciogliendo e rimuovendo così fino al 99,5% di sebo impurità e cellule morte.

Questo step è di fondamentale importanza perché consente di ottenere una pulizia accurata e profonda del viso, mostrando una pelle più pulita, liscia e luminosa.

La tonificazione a microccorente serve per rimodellare e tonificare il viso in maniera efficace e mirata. Foreo fornisce 5 routine di massaggio viso che vengono attivati tramite l’app FOREO. Questi trattamenti a microccorente stimolano i muscoli del viso in profondità attraverso impulsi elettrici di basso livello incanalati da due perni sul retro del dispositivo, tonificandolo e riducendo rughe e imperfezioni.

Le 5 routine di massaggi viso a microcorrente, con 15 livelli di intensità regolabili, sono:

Full Facial Treatment (Viso Completo);

Targeted Eye Treatment (Contorno Occhi);

Laugh Line Treatment (Contorno Labbra);

Forehead Smoothing & Lifting (Fronte);

Neck Treatment (Collo).

Come si usa

Collega e registra il dispositivo per sbloccarlo al primo utilizzo, attivando il Bluetooth e premendo il pulsante centrale sul FOREO LUNA 3 plus per sincronizzarlo con l’app FOREO. FOREO LUNA 3 plus si spegnerà automaticamente al termine della routine. A questo punto imposta le tue preferenza di pulizia e inizia la tua skincare!

Modalità di detersione

Inumidisci il viso, applica il tuo detergente preferito a LUNA 3 plus e premi il pulsante universale per accendere il device; effettua movimenti circolari sul viso, su guance e fronte, scivolando su e giù per il naso; una volta terminata la detersione tieni premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il dispositivo; risciacqua e asciuga il viso; procedi con la seconda fase del tuo trattamento.

Modalità di massaggio e tonificazione

Attraverso l’App Foreo è possibile attivare uno dei 5 trattamenti disponibili per il Luna3Plus.

Assicuratevi che la pelle sia pulita e asciutta; usa i perni sul retro del dispositivo per convogliare la microcorrente direttamente sulla pelle con l’aiuto del siero conduttivo FOREO Serum Serum Serum oppure con qualsiasi siero viso di vostra preferenza; segui le istruzione nell’app e scegli il tuo trattamento; concludi la tua beauty routine con una crema idratante a tua scelta.

Goditi un lussuoso trattamento viso 2 in 1 detergente e rassodante che porta la spa a casa tua!