Si chiama Fluo la nuova canzone di Sangiovanni ed è disponibile all’ascolto da venerdì 7 ottobre 2022.

Dopo il grande successo dell’album Cadere Volare il vincitore di Amici torna con un nuovo pezzo, dove il colore ritorna come costante immancabile.

Fluo: il testo della nuova canzone di Sangiovanni

Ti hanno mai detto perche l’amore è cieco

A te non guarderà mai

Non ti guarderà

Le mie parole tornano come eco

E non le sentirà mai

Non le sentirà

questa vita è già tutto una pubblicità

ti innamori di un sogno che lasci a metà

puoi buttarti dal cielo senza paracadute solo per dire adesso che cosa si fa

ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

a forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se fa buio il mondo è fluo

un colpo un colpo mi basterebbe un colpo di pistola sul volto per cambiare le sorti del mondo

mondo, mondo

questa vita è già tutta una pubblicità

ti innamori di un sogno che ti cambierà

puoi provare l’amore senza protezione solo per dire adesso che cosa si fa

ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

a forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se

che ci vuole il mondo è tuo

se fa buio il mondo è fluo

se eravamo sicuri di esserne usciti questa paranoia cos’è?

ci stiamo ancora sotto sotto

a un mare di pensieri a tutti quei problemi

che ci fanno stare sotto sotto

e diventiamo seri e poi era meglio ieri

a forza di pensare che stavolta andrà da se

stanotte correrò da te

solo per dirti che

che ci vuole il mondo è tuo se fa buio il mondo è fluo

Il significato della canzone

Come si evince dal titolo della canzone, Fluo, il colore torna a essere protagonista della musica di Sangiovanni. Da sempre, infatti, i colori sono stati un elemento fondamentale e identificativo dell’immagine del giovane cantante: il fucsia in primis, ma anche l’azzurro di Cadere Volare, il bianco e adesso il blu per il nuovo brano.

I colori esprimono l’evoluzione di Sangiovanni, il suo maturare nel corso degli anni e il suo incredibile senso di attaccamento anche ai fan, da sempre vicini al cantante e sincera dimostrazione di connessione e di affetto.

Fluo in un certo senso rede omaggio anche all’importante rapporto tra Sangiovanni e i suoi fan, tanto che la stessa copertina di Fluo è stata proprio scelta da loro. Il cantante, infatti, ha chiesto loro di scegliere un colore attraverso un sondaggio e, alla fine, il colore più votato è finito in copertina!

E così i colori sono la somma di tutti gli incontri tra Sangiovanni e il suo pubblico, sono il frutto dei contatti vissuti durante il suo percorso di vita artistica e personale, quei contatti che hanno lasciato un segno speciale. E dalla miscela di tutte queste sfumature, dai ricordi e dalla forza di quei legami, Fluo ne è il risultato perfetto, a ricordare che le connessioni possono illuminare anche il cielo più buio.