Sangiovanni: “Maria De Filippi? Orgogliosa di me”

Sangiovanni ha svelato cosa gli avrebbe scritto la conduttrice Maria De Filippi dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2022.

Sangiovanni a Sanremo: il messaggio di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha mantenuto un ottimo rapporto con Sangiovanni che, nel 2021, ha partecipato ad Amici insieme a quella che sarebbe diventata la sua fidanzata, Giulia Stabile.

Il giovane cantante ha svelato che dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo la moglie di Maurizio Costanzo gli avrebbe scritto per complimentarsi con lui:

“Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo”, ha svelato Sangiovanni, che a Sanremo ha presentato il suo brano Farfalle.

La dedica di Giulia Stabile

Anche la fidanzata del cantante, Giulia Stabile, non ha perso occasione per manifestargli il suo orgoglio tramite social.

“Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”, ha scritto la ballerina, entusiasta di come siano andate le cose per il fidanzato sul palco. I due sono legati da circa un anno e a quanto pare sono più felici e uniti che mai.

L’omaggio di Sangiovanni alla fidanzata

Anche Sangiovanni non ha perso occasione per fare un piccolo omaggio alla fidanzata e, dopo la sua esibizione, ha alzato il collo lasciando che le telecamere inquadrassero perfettamente il ciondolo con scritto il nome “Giulia” che lui è solito portare sempre al collo. I due al momento vivono una relazione a distanza: lei infatti continua a studiare a Roma mentre Sangiovanni abita a Milano insieme alla sua famiglia. In tanti sui social sperano di saperne di più sulla coppia che, durante questi mesi, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla propria liaison.