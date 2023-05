Floribeth Gutierrez, chi è la moglie di Giorgio Mastrota?

Giorgio Mastrota è un personaggio televisivo noto per la conduzione di spot di televendite. Nel corso della sua vita, ha avuto un percorso sentimentale molto travagliato: da flirt con numerose modelle alla nascita di ben quattro figli con compagne diverse. Ad oggi è felicemente sposato con Floribeth Gutierrez. Ma chi è? Ecco tutte quello che c’è da sapere.

Chi è Floribeth Gutierrez, moglie di Giorgio Mastrota

Floribeth Gutierrez è nata nel 1974. Ha vissuto per diversi anni in Spagna, ma ha origini sudamericane. La moglie del conduttore televisivo è una sportiva professionista di sci alpino, atleta della Federazione Italiana Sport Invernali, in particolare esperta negli sport estremi in alta montagna.

La storia d’amore con Giorgio Mastrota

L’amore tra Floribeth Guiterrez e Giorgio Mastrota è nato proprio durante uno dei suoi allenamenti di preparazione, in palestra. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. E dopo 11 anni di fidanzamento e la nascita di due figli, Matilde nel 2013 e Leonardo nel 2017, hanno deciso di convolare a nozze lo scorso settembre 2022 in un agriturismo a Bormio. Una cerimonia con rito civile, intima e privata, coronata solo dalla presenza dei parenti e degli amici più stretti. Dopo il matrimonio, la coppia ha deciso di trasferirsi a Bormio, per vivere immersi nella tranquillità della montagna e della natura.

“Entrambi quando ci siamo messi insieme abbiamo pensato questa è la donna/l’uomo della mia vita, ma con beneficio d’inventario. Poi dopo 8 anni, due figli, la gestione di una famiglia allargata che all’inizio è stata più complicata, la scoperta di avere tante cose in comune, è stato un po’ come dire: Ora ci crediamo davvero che possa essere per sempre, sia con il cuore che con la testa, non è solo una speranza”, ha rivelato Giorgio Mastrota.

Una famiglia allargata

Il noto conduttore delle televendite ha in tutto quattro figli avuti anche da altre compagne. La primogenita si chiama Natalia Jr, campionessa anche lei di sci alpino, avuta con la showgirl Natalia Estrada. I due sono stati sposati per ben sei anni, dal 1992 al 1998. Terminata la loro storia, Giorgio Mastrota ha intrapreso una relazione con Carolina Barbosa, dai cui è nato Federico. Ed oggi la grande famiglia si completa con i due figli avuti proprio con Floribeth Gutierrez.