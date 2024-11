Un passato scintillante nel mondo dello spettacolo

Flavia Vento è stata una delle showgirl più amate degli anni ’90, conquistando il pubblico con la sua bellezza e il suo carisma. La sua carriera è decollata grazie a programmi iconici come “Libero” e “Il Lotto alle otto”, che l’hanno resa un volto familiare nelle case degli italiani. Tuttavia, dopo un periodo di grande successo, Flavia ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo, scegliendo una vita più riservata e lontana dai riflettori.

Una nuova vita all’insegna del benessere

Oggi, a 47 anni, Flavia Vento ha intrapreso un percorso di trasformazione personale. La sua vita è cambiata radicalmente: ha abbracciato uno stile di vita sano, dedicandosi quotidianamente allo sport e alla meditazione. Questo nuovo approccio le ha permesso di trovare un equilibrio interiore, lontano dalle pressioni del mondo dello spettacolo. “Mi sono avvicinata alla meditazione per ritrovare me stessa e per connettermi con il mio io interiore”, ha dichiarato in una recente intervista.

Uno degli aspetti più significativi della nuova vita di Flavia è il suo amore per gli animali. L’ex showgirl ha rivelato di dedicarsi attivamente ad aiutare i canili in difficoltà, un impegno che la riempie di gioia e soddisfazione. “Se non avessi lavorato in TV, probabilmente avrei scelto di diventare veterinaria”, ha confessato. Questo legame con gli animali è così forte che la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2020 è terminata perché le mancavano troppo i suoi adorati cani.

Spiritualità e nuove scoperte

Oltre alla sua passione per gli animali, Flavia ha anche intrapreso un percorso di esplorazione spirituale. Si è avvicinata a Scientology, un argomento che ha suscitato curiosità e dibattito. “La considero uno studio della mente”, ha spiegato, sottolineando come questa esperienza le abbia aperto nuove prospettive. La sua ricerca di significato va oltre il materiale, portandola a esplorare temi mistici e persino avvistamenti di UFO, che ha raccontato di aver vissuto in diverse occasioni.

Un presente lontano dal gossip

Nonostante il suo passato da protagonista del gossip, Flavia Vento sembra aver scelto di vivere una vita lontana da relazioni sentimentali. Recentemente ha condiviso sui social il traguardo dei 10 anni di castità, affermando di non avere alcun interesse per il mondo degli uomini. “Tornassi indietro, non andrei a letto con nessuno”, ha dichiarato, evidenziando il suo desiderio di concentrarsi su se stessa e sui suoi interessi.