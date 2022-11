Finisce sempre così dei Modà: testo e significato

I Modà sono tornati! Hanno rilasciato proprio oggi, 28 ottobre 2022, il loro nuovo brano inedito che anticipa l’uscita del nuovo album dal titolo “Buona fortuna – parte terza”. Il pezzo si intitola “Finisce sempre così” ed è attualmente disponibile su tutti gli store online, sui servizi di streaming e su Yuotube, per la gioia dei numerosi fan della band.

Il nuovo brano e il nuovo disco significano una sola cosa per i sostenitori dei Modà: un nuovo tour! E difatti così sarà: nel 2023 i Modà torneranno a esibirsi sui palchi di tutta Italia con i loro pezzi storici e con quelli nuovi. Oltre a “Finisce sempre così”, il nuovo dischio includerà anche altre canzoni ovviamente, come “Resta qui con me”, “Alla faccia dei potenti” e “Dentro le parole (feat.

Tazenda)”. La data di uscita di “Buona fortuna – parte terza” è prevista per l’11 novembre 2022; il discho è prodotto da Friends & Partners con Believe Artist Services.

Il tour dei Modà si comporrà di 15 date, dalla prima prevista per il 27 marzo 2023 a quella conclusiva del 30 maggio 2023. Il tutto si svolgerà in tante città italiane quali Milano, Torino, Brescia, Firenze, Bari, Napoli e Bologna.

L’anno venturo sarà davvero ricco di appuntamenti per la band, quindi, ma anche di ricorrenze imporotanti: i Modà festeggeranno infatti il ventennale della loro storia nella musica nostrana (2003-2023) e per l’occasione ad accompagnarli nel tour ci sarà addirittura un’orcestra! Inoltre, nel 2023 I Modà festeggeranno anche i dieci anni dallal pubblicazione dell’album “Gioia” che, lo ricordiamo, è stato certificato ben 5 volte con il disco di platino! Insomma, una tourneé che ha un significato davvero speciale tanto per i Modà quanto per il pubblico che li segue da tantissimo tempo e con così tanto affetto.

I Modà parlano quindi ormai da tempo in modo chiaro ai loro fan e parlano soprattutto d’amore. Lo hanno ribadito anche parlando di “Finisce sempre così”, affermando quanto segue: “L’amore è sempre protagonista nella nostra musica così come nella nostra vita e “Finisce sempre cosi” è la fotografia della pazzia provocata dall’amore, la storia di un uomo che per la prima volta si ritrova innamorato follemente, lui che non aveva mai provato per nessuna prima questi sentimenti si rende conto che la sua vita è cambiata grazie alla donna di cui si è innamorato”.

Dunque, una canzone sulla potenza dell’amore e dei cambiamenti che genera, ma anche su quanto sia potente nel cambiare i comportamenti di un uomo. Ecco il testo completo della canzone:

Ti è mai successo di toccare il fondo? Di vomitare dopo un girotondo?

Di non toccare il freno quando sai che se ci pensi bene servirebbe farlo?

E poi guardarsi dritti in uno specchio… e dire “scusa ma non ti conosco…non ti riconosco”.

Mi hai fatto quasi diventare pazzo, non uso più la testa ma l’istino

Ho perso il fascino di chi non chiede ma che sceglie quella che gli starà accanto

E mentre godi ormai in un’altra stanza, tengo le mani sopra le mie orecchie, sopra le tue urla

Finisce sempre così che dopo voglio partire e voglio farmi del male

Perché sceglierei te anche in cambio di venti sirene che cantano forte ma no non le voglio ascoltare

No, non le voglio sentire

Finisce sempre così che faccio il duro e non vinco e poi mi sento uno straccio

Perché se penso a quanto mi rendi diverso davvero impazzisco ma poi comunque ti voglio

Nemmeno il tempo di una sigaretta, nemmeno il tempo di guardarsi in faccia

T’incammini dandomi le spalle senza dire niente e io non faccio nulla

Le mie gambe sono fili d’erba, prigioniere e schiave della terra, schiave della pioggia

Finisce sempre così che dopo voglio partire e voglio farmi del male

Perché sceglierei te anche in cambio di venti sirene che cantano forte ma no non le voglio ascoltare

No, non le voglio sentire

Finisce sempre così che faccio il duro e non vinco e poi mi sento uno straccio

Perché se penso a quanto mi rendi diverso davvero impazzisco ma poi comunque ti voglio