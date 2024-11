Un’intervista che fa discutere

Durante un episodio del popolare programma radiofonico “La Zanzara”, Fedez ha colto l’occasione per esprimere la sua opinione sul nuovo compagno di Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera. Con il suo consueto spirito ironico, il rapper ha commentato la situazione con una battuta che ha fatto ridere i conduttori e il pubblico. “Spero mi arrivino gomme da neve per Natale”, ha detto, lasciando intendere che, nonostante la separazione, non manca di mantenere un certo legame con l’ex moglie.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera?

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, è un noto imprenditore e figlio di Marco Tronchetti Provera, attuale CEO di Pirelli. Con un background solido nel mondo degli affari, Giovanni ricopre il ruolo di Executive Vice President per la sostenibilità e la mobilità nuova nella sua azienda di famiglia. La sua relazione con Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione dei media, non solo per il suo status di imprenditore, ma anche per il fascino che esercita nel mondo della moda e del lifestyle.

Le reazioni di Fedez

Fedez, che ha sempre dimostrato di avere un buon senso dell’umorismo, ha risposto con prontezza alle domande dei conduttori riguardo alla fine della sua relazione con Chiara. Quando gli è stato chiesto cosa succede quando un amore finisce, ha mostrato un attimo di esitazione, ma poi ha saputo gestire la situazione con una battuta. La sua risposta ha rivelato un velo di gelosia, ma anche una certa leggerezza, dimostrando che, nonostante tutto, sa affrontare le situazioni con ironia. La conversazione si è poi spostata su altri argomenti, ma il momento è rimasto impresso nella mente degli ascoltatori.