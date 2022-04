Fedez e Chiara Ferragni stanno per vivere un cambiamento molto importante. Il rapper, tramite la sua trasmissione Muschio Selvaggio, ha confessato che l’imprenditrice è pronta per fare un grande passo. A cosa si riferisce?

Fedez rivela: Chiara è pronta a lasciarlo

Da anni insieme, Fedez e Chiara Ferragni sono molto amati dai fan. E’ per questo che ogni dichiarazione che esce dalla loro bocca fa un gran baccano. Nelle ultime ore, i seguaci più accaniti dei Ferragnez hanno tremato un po’ per delle voci che si sono sparse a macchia d’olio sul loro conto. Il rapper, che recentemente ha subito un intervento per un tumore endocrino del pancreas, ha ripreso in mano il suo lavoro e tramite la trasmissione Muschio Selvaggio ha parlato di un cambiamento molto importante.

Grandi cambiamenti in vista per i Ferragnez

Fin da quando si sono fidanzati, Fedez e Chiara Ferragni si sono stabiliti in un lussuoso appartamento di Milano. Fino alla nascita di Leone hanno fatto la spola tra l’Italia e l’America, dove l’imprenditrice viveva prima di conoscere Federico Lucia. Presto, però, lasceranno l’attico che ha visto nascere il loro amore e i primi due pargoli, Leone e Vittoria.

E’ questo il cambiamento che il rapper ha annunciato tramite Muschio Selvaggio.

Nuova casa per Fedez e Chiara

Fedez ha rivelato che Chiara è finalmente pronta per lasciare l’appartamento dove vivono per trasferirsi in un’altra casa. Ha dichiarato:

“Mi sposterò un piano più in basso, anche se sarò sempre all’ultimo piano. La zona sarà sempre la stessa, ma la casa sarà molto più grande. Ci sposteremo dall’undicesimo piano al decimo”.

I Ferragnez rimarranno sempre nella zona di CityLife, ma si trasferiranno in una casa più spaziosa.