Un’intervista sincera e profonda

Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice italiana, ha recentemente rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha affrontato temi delicati e personali. La campionessa, ora 36enne, ha parlato del suo impegno nella Fondazione Giulia Cecchettin e ha condiviso le sue riflessioni sul patriarcato e sulle sfide che ha affrontato nel mondo dello sport. Ma non è tutto: ha anche fatto delle rivelazioni sorprendenti riguardo alla sua vita sentimentale, in particolare sul suo ex fidanzato, Filippo Magnini.

Un passato turbolento

Federica ha ammesso che la sua relazione con Magnini è stata complessa e piena di tensioni. “Io e Filippo ci siamo massacrati”, ha dichiarato, sottolineando che nonostante i tentativi di riconciliazione, entrambi hanno capito che non erano destinati a rimanere importanti l’uno per l’altra. Oggi, la Pellegrini è felicemente sposata con Matteo Giunta, con cui ha avuto una figlia, Matilde, solo undici mesi fa. Dall’altra parte, Magnini ha trovato la felicità con Giorgia Palmas, con cui ha avuto una figlia, Mia, nel 2020.

Il peso del gossip

Nel corso della sua carriera, Federica ha spesso dovuto affrontare il gossip e le critiche, specialmente da parte di colleghi maschi. “Molti hanno cercato di sminuirmi”, ha affermato, evidenziando le difficoltà che ha incontrato nel farsi rispettare nel suo campo. Ha anche parlato delle sue relazioni passate, ammettendo che, sebbene non siano state violente, ci sono stati momenti di tensione e incomprensione. “Mi sono incasinata la vita, sono diventata una macchina da gossip”, ha confessato, spiegando come ha cercato di allontanarsi da questo mondo tossico.

Ballando con le stelle e oltre

Federica ha partecipato a Ballando con le Stelle, un’esperienza che ha descritto come un’opportunità per riconnettersi con se stessa dopo la gravidanza. Tuttavia, è stata coinvolta in un episodio di gossip legato a un altro concorrente, Angelo Madonia, che ha portato a tensioni con la produzione. “Il gossip ti mangia”, ha detto, sottolineando la sua decisione di mantenere il silenzio su certe situazioni. Nonostante le difficoltà, ha trovato in questa esperienza un modo per riappropriarsi della sua forma fisica e del suo benessere.

Una nuova fase della vita

Oggi, Federica Pellegrini si sente più forte e determinata che mai. Ha imparato a scegliere con cura le persone con cui circondarsi e a mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. “Nella vita ognuno si sceglie le persone con cui vuole avere a che fare”, ha concluso, dimostrando una maturità e una consapevolezza che la rendono un esempio per molte donne. La sua storia è un viaggio di resilienza e crescita, che continua a ispirare e a motivare chi la segue.