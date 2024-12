Un Natale in famiglia e un Capodanno da sogno

Federica Nargi, l’ex velina romana di 34 anni, ha trascorso un Natale indimenticabile circondata dall’affetto dei suoi cari. Dopo aver festeggiato con genitori, suoceri e parenti, ha deciso di iniziare il nuovo anno in modo speciale, partendo per le splendide Maldive. Qui, insieme al compagno Alessandro Matri e alle loro due figlie, Sofia di 8 anni e Beatrice di 5, la showgirl si sta godendo un meritato relax in un contesto da sogno.

Il successo di Ballando con le stelle

Federica ha recentemente concluso un’importante esperienza professionale partecipando a Ballando con le stelle, dove ha ottenuto un ottimo terzo posto, conquistando il cuore del pubblico e della giuria. Questo traguardo, però, ha comportato anche dei sacrifici. Durante il programma, infatti, la Nargi ha dovuto dividersi tra Roma e Milano, dove le sue bambine si trovavano con il papà. La showgirl ha condiviso le difficoltà di questa situazione, sottolineando quanto sia stato difficile per lei allontanarsi dalle figlie, soprattutto dalla più piccola, Beatrice, che spesso si mostrava triste per la sua assenza.

Un messaggio di resilienza per le sue figlie

Nonostante le sfide, Federica ha cercato di trasmettere un messaggio importante alle sue bambine: “Se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare”. Questo insegnamento, frutto della sua esperienza, è fondamentale per la crescita delle piccole. Ora che il programma è terminato, la Nargi è determinata a recuperare il tempo perduto con le sue figlie, e quale posto migliore delle Maldive per farlo? Con temperature che oscillano tra i 25 e i 30 gradi, la famiglia Nargi-Matri sta vivendo un Capodanno all’insegna del sole, del mare e della felicità.

Un inizio d’anno all’insegna della felicità

La scelta delle Maldive come meta per festeggiare l’arrivo del 2025 non è casuale. Questo paradiso tropicale offre un’atmosfera di serenità e bellezza, perfetta per ricaricare le energie dopo un anno intenso. La famiglia si sta godendo ogni attimo, tra bagni di sole e momenti di gioco sulla spiaggia. Federica, in bikini, appare radiosa e felice, pronta a iniziare un nuovo anno con rinnovato entusiasmo e amore per la sua famiglia.