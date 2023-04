Fantasy Island 2: dove vedere la seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione, è in arrivo anche in Italia la seconda stagione della serie televisiva “Fantasy Island, con Roselyn Sanchez. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vedere la serie Tv.

Fantasy Island: cosa è successo nella prima stagione?

“Fantasy Island“ è una serie televisiva americana di genere drama fantasy, creata da Elizabeth Craft e Sarah Fai per Fox. La serie è il sequel dell’omonimo drama fantasy, conosciuto nel nostro Paese come “Fantasilandia“, ed è ambientata in un resort di lusso situato su un’isola misteriosa, che ha come custode Elena Roarke, discendente di Mr. Roarke, il protagonista di “Fantasilandia“, interpretato da Ricardo Montalban. Se Mr. Roarke e il suo assistente Tattoo hanno fatto sognare intere generazioni, tocca ora alla pronipote accogliere gli ospiti sulla magica isola, per trasformare in realtà tutti i loro desideri più nascosti. Elena si è assunta una grande responsabilità, mettendo da parte le proprie ambizioni e persino l’amore della sua vita. Nel corso della prima stagione diversi ospiti sono giunti sull’isola, da Margot, Camille e Nettie, tre amiche che volevano festeggiare i cinquant’anni e i cui screzi nel loro rapporto sono venuti finalmente a galla, a Brian, uno sportivo e competitivo survivalista pronto per la sfida mentale e fisica più importante della sua vita, passando per Eileen, una donna affascinante, divertente e sicura di sé che spera di recuperare il rapporto con la figlia, e per Zev e Daphne che sperano di riaccendere la scintilla nella loro relazione, finendo con Ruby, una giovane donna con una malattia terminale che resterà poi sull’isola ad aiutare Elena.

In poche parole quest’isola, oltre a offrire un’atmosfera da sogno e una location di lusso capace di soddisfare qualsiasi desiderio, trasformerà le persone, regalando a ognuna di loro una vera e propria rinascita.

Fantasy Island: gli ospiti della seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione di “Fantasy Island“, i fan della serie non vedono loro di sapere quali ospiti arriveranno sull’isola nella seconda stagione. Non abbiamo molte notizie a riguardo, quel che è certo è che Elena, interpretata da Roselyn Sanchez, Ruby, i cui panni sono vestiti da Kiara Barnes, e il “tuttofare” Javier, interpretato da John Gabreiel Rodriquez, faranno di tutto per realizzare i sogni dei vari ospiti, nel bene e nel male.

Tra gli ospiti del resort nella seconda stagione vedremo una coppia alle prese con una nuova fase della loro vita coniugale, interpretata da Teri Hatcher e James Denton, attori noti per aver vestito per otto stagioni i panni di Susan e Mike Delfino, nella serie televisiva “Desperate Housewives“. Vedremo anche un altro volto noto arrivare sull’isola, ovvero Jason Priestley, conosciuto in particolare per i ruoli di Brandon Walsh nella serie televisiva degli anni Novanta “Beverly Hills 90210” e di Matt Shade nella serie televisiva canadese di genere poliziesco “Private Eyes“.

Fantasy Island: quando esce e dove vedere la seconda stagione

La seconda stagione della serie televisiva statunitense “Fantasy Island” uscirà mercoledì 19 aprile 2023 su Sky e sarà visibile sulla piattaforma streaming NOW. Per usufruire dei servizi è necessario sottoscrivere un abbonamento.