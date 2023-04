Fantasy Island: la trama della seconda stagione

La seconda stagione della serie televisiva “Fantasy Island” con Roselyn Sanchez andrà in onda In Italia a partire dal 19 aprile. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla trama.

Fantasy Island: di cosa parla la serie tv

“Fantasy Island” è una serie televisiva statunitense di genere drama fantasy creata da Elizabeth Craft e Sarah Fain. Questa serie televisiva è un reboot del telefilm uscito tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, che in Italia conosciamo con il nome di “Fantasilandia“. Se in “Fantasilandia” il protagonista era Mr. Roarke, interpretato da Ricardo Montalban, nella serie televisiva “Fantasy Island” la protagonista sarà la pronipote di Mr. Roarke, Elena Roarke, che metterà da parte le proprie ambizioni e persino l’amore della sua vita per sostenere l’eredità della famiglia, trovandosi a essere la custode di un resort di lusso su un’isola misteriosa. Elena è quindi pronta ad accogliere i vari ospiti che si presenteranno al resort e trasformare in realtà i loro sogno più nascosti. Questa la sinossi diffusa da Sky:

“L’affascinante ed elegante Elena Roarke, erede di un certo “Mr. Roarke”, gestisce un resort di lusso su una splendida isola tropicale, un vero e proprio paradiso in Terra, un posto dove è possibile realizzare per davvero i propri sogni, anche quelli più incredibili. Come ben però recita un famoso modo di dire, bisogna stare attenti a ciò che si desidera…perché potrebbe avverarsi! Insieme ai fidati Ruby – un’ospite che decide di accettare una seconda possibilità e restare a vivere sull’isola – e Javier – pilota, meccanico e, di fatto, “tuttofare” del resort -, Elena accoglie una serie di ospiti che avanzano le richieste più disparate. Richieste che, non si sa bene come, vengono sempre soddisfatte. Nel bene e nel male…”

Fantasy Island 2: la trama della seconda stagione

Non si hanno molte notizie riguardo agli ospiti che il resort accoglierà nella seconda stagione, quello che è certo è che Elena, Ruby e Javier, faranno ogni cosa per realizzare i loro desideri. Quello che sappiamo è che nella seconda stagione ci saranno delle guest star d’eccezione, come Jason Priestley, Brandon Walsh, nell’indimenticabile serie televisiva degli anni Novanta “Beverly Hills 90210“, e Matt Shade nella serie Tv canadese di genere poliziesco “Private Eyes“. Oltre a Jason Priestley avremo anche Teri Hatcher e James Denton, ovvero gli interpreti di Susan e Mike Delfino per otto stagioni nella nota serie televisiva “Desperate Housewives“. Teri e James interpreteranno una coppia alle prese con un nuovo capitolo della loro vita coniugale. Ancora abbiamo Cheryl Hines, Rachel Harris, Andy Richter, Jasika Nicole, Frankie J. Alvarez, Jai Rodriguez e Izzy Diaz.

Fantasy Island 2: quando esce e dove vedere la seconda stagione della serie tv

Dopo il successo della prima stagione, arriva in Italia la seconda stagione di “Fantasy Island”. La serie sarà uscirà su Sky a partire da mercoledì 19 aprile 2023 e sarà possibile vederla in streaming, previo abbonamento, su NOW. La seconda stagione di “Fantasy Island“ è composta da 11 episodi, di una durata di circa 43 minuti ciascuno.