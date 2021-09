Se siete stanche dei soliti outfit basic e avete voglia di osare aggiungendo quel famoso “tocco in più” ai vostri look, sappiate che i capi di tendenza per l’autunno inverno 2021 sono quelli caratterizzati da fantasie di ogni tipo.

Scopriamone alcune tra quelle più apprezzate dalle maisons di moda più famose per prenderne ispirazione.

Fantasie di tendenza per l’autunno 2021

Dite addio a guardaroba monotoni e outfit decisamente anonimi. Tra le tendenze per l’autunno 2021 ci sono anche le fantasie! Dall’animalier alle geometrie, ma non mancano anche i disegni floreali. Ecco quali sono le più apprezzate da quelli che sono alcuni tra i brand più amati in assoluto.

Fantasie di tendenza per l’autunno 2021: l’animalier

Zebrato, leopardato, tigrato, pitonato e cocco: l’animalier o lo si ama o lo si odia, ma siamo sicure che anche le amanti del basic non sapranno proprio resistere almeno ad un dettaglio con questo tipo di fantasia. Se si parla di animalier non si può non citare Roberto Cavalli che nella sua “Zero Collection” ha anche questo cappotto lungo nero con parte centrale e cinta leopardati.

Moschino sceglie invece lo zebrato per il suo elegante cappotto ricamato con tantissime pietre sbrilluccicanti. Perfetto, se l’intenzione è quella di farsi notare ad ogni costo.

Fantasie di tendenza per l’autunno 2021: le floreali

Per l’autunno 2021 la moda fa rifiorire il guardaroba. Chi lo ha detto infatti, che non si possano indossare capi con fantasie floreali anche se non siamo in primavera? L’iconica giacca in tweed di Chanel è un tripudio di camelie coloratissime su base blu notte. Ad impreziosire il tutto, il dettaglio della treccia gioiello su bordi e polsini.

Per le prime settimane d’autunno, Erdem propone un abito nero con fiori rossi super dettagliato. Ha infatti comode maniche a palloncino a tre quarti, piccoli bottoni frontali su tutta la lunghezza del vestito, una cintura in tinta con fibbia vistosa e rouches sul fondo.

Fantasie di tendenza per l’autunno 2021: le geometrie

Tra le tendenze per questa stagione non mancano ovviamente anche le geometrie. Come questo morbido maglione a collo alto di Loewe, composto da disegni geometrici coloratissimi che si intersecano tra loro.

I pantaloni di Malìparmi a gamba larga in cady tecnico stretch, fondo a taglio vivo e con stampa ad onde, sono adatti per chi ama giocare con look fatti da stampe e dettagli in tinta unita a contrasto. Ideali abbinati a stivali texani, anche questi tra le tendenze della stagione.

Fantasie di tendenza per l’autunno 2021: quelle classiche

Anche per l’autunno 2021 non mancano i grandi classici. In alcuni casi si tratta di fantasie intramontabili, in altri invece ad essere intramontabile e riconoscibile al primo sguardo è proprio il brand. Tipico delle stagioni fredde è infatti il tessuto a quadri, da quelli piccoli al vero e proprio Tartan con l’avvicinarsi dell’inverno. Esempi perfetti di queste fantasie sono i pantaloni e le stringate di Vivienne Westwood.

Tra i brand più riconoscibili dalla fantasia troviamo senza dubbio Etro. Ne è la dimostrazione questo completo molto glamour composto da giacca, pantalone o pantaloncino, che reca una fantasia con una tipica stampa del brand, tra il barocco e l’etnico quasi ton sur ton.