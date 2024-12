Un debutto atteso su RaiPlay

Dal 6 dicembre, gli abbonati a RaiPlay potranno immergersi nel mondo affascinante di Fallen, una delle serie tv più attese dell’anno. Ispirata alla celebre saga letteraria di Lauren Kate, che ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo, la serie promette di catturare l’essenza gotica e romantica dei romanzi. Con otto episodi da sessanta minuti, Fallen si basa sul primo dei cinque libri, offrendo una narrazione che intreccia elementi fantasy e thriller, accompagnata da una profonda riflessione sui temi dell’amore e del destino.

La trama avvincente di Fallen

La storia segue Lucinda “Luce” Price, interpretata da Jessica Alexander, una giovane donna che si ritrova in una struttura di riabilitazione chiamata Sword & Cross, un luogo inquietante e simile a una setta. Qui, Luce deve affrontare il mistero del suo passato e il crimine di cui non ricorda di essere colpevole. Sotto lo sguardo attento del dottor Howson, interpretato da Alexander Siddig, e delle enigmatiche gemelle Miriam e Sophia, Luce si trova immersa in un’atmosfera carica di segreti e ombre. La Sword & Cross diventa il palcoscenico di un viaggio oscuro tra fede, redenzione e amore eterno.

Personaggi e relazioni complesse

All’interno della struttura, Luce incontra Daniel, un giovane affascinante e misterioso, e Cam, un personaggio irritante ma irresistibile. Mentre cerca di comprendere la connessione profonda con Daniel, Luce scopre una verità sconvolgente: non è una ragazza qualunque, ma l’Angelo dell’Amore, legata a una maledizione millenaria. Ogni vita e ogni reincarnazione la conducono a un tragico finale, e solo scoprendo chi è veramente potrà sperare di spezzare questo ciclo. La serie, diretta da Matt Hastings, noto per il suo lavoro in produzioni acclamate, rappresenta non solo una storia d’amore epica, ma anche una riflessione su temi universali come la malattia mentale e la ricerca di appartenenza.

Un messaggio di speranza per i giovani

La regia di Hastings e la sceneggiatura di Rachel Paterson e Roland Moore riescono a catturare la magia e l’oscurità della saga letteraria, esplorando tematiche profonde come la resilienza e la capacità dell’amore di superare le barriere del tempo. Jessica Alexander ha dichiarato di essere attratta dal suo personaggio per la sua evoluzione emotiva e il coraggio che dimostra nel corso della serie. Gijs Blom, che interpreta Daniel, ha elogiato la profondità emotiva della sceneggiatura, descrivendo il loro rapporto come “vero e intenso”. Con una produzione visivamente suggestiva e una narrazione potente, Fallen si preannuncia come un’esperienza unica, capace di affascinare sia i fan dei libri che i nuovi spettatori.