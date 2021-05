In cosa consiste, dove nasce e come effettuare in modo corretto il face taping, la nuova tendenza del mondo beauty che combatte le rughe in modo naturale senza l’uso di alcun tipo di cosmetico.

Face taping: cosa è

La nuova moda il fatto di beauty routine è il face taping, una tendenza che viene direttamente dalla Russia passando per la Corea.

Si tratta di un trattamento anti-age naturale e che sfrutta alcuni meccanismi fisici per ringiovanire la pelle, combattere le rughe e mantenerla più distesa e in forma. Una valida alternativa al botulino e al lifting che se applicata ed effettuata correttamente, meglio se con l’aiuto di un professionista (ma è possibile farlo anche a casa) e in complementarità con altri utili prodotti antiage potrà realmente apportare benefici molto utili alla pelle del viso.

In sostanza si tratta di applicare dei cerotti in cotone in specifiche zone del viso e in base alle esigenze personali della propria pelle. Questi cerotti riattiveranno il sistema linfatico, circolatorio e le funzionalità muscolari grazie alla loro particolare forma ondulata. I benefici saranno molteplici: la pelle sarà più distesa, rimpolpata, tonificata e i tessuti saranno maggiormente drenati. Questo trattamento è consigliato soprattutto per le pelli mature e spente ma può essere effettuato anche da chi ha i segni e le cicatrici dell’acne sul viso.

Ultimamente sta spopolando in Europa soprattutto grazie alla propaganda delle influencer e dei social network, complici i colori trendy dei cerotti kinesiologici che vengono applicati sul viso per il face taping. Addirittura ne esistono anche in fantasia animalier per i più fashion addicted!

Face taping, cosa è: come nasce

Il trattamento del face taping nasce in Russia grazie alle ricerche della specialista in ringiovanimento naturale Svetlana Kokorina. In seguito la tecnica si è diffusa fino ad arrivare in Corea dove è diventata una vera e propria moda. Addirittura si andava in giro per strada con i cerotti colorati in viso. Dalla Corea, come tanti altri beauty trend (uno tra tanti la skincare coreana), il face taping si è diffuso in Europa e in Italia.

Il face taping prende ispirazione dal kinesio taping. Si tratta di una terapia riabilitativa utilizzata soprattutto in ambito sportivo che consiste nell’applicazione dei cerotti kinesiologici (delle particolari bende adesive in cotone) sul corpo e sulle zone doloranti. Esercitando una trazione sul muscolo si andrà ad alleviare il carico esercitato e quindi il dolore. I cerotti, così come per il face taping, non contengono nessun siero o crema: beneficiano solamente della loro azione meccanica.

Il cerotto kinesiologico si puà acquistare in parafarmacia, farmacia o nei negozi sportivi, facendo attenzione che sia di ottima qualità.

Face taping, cosa è: come effettuarlo

Un professionista ci aiuterà a capire quali sono le zone del viso da trattare in base alle nostre esigenze personali: in questo modo il trattamento potrà essere effettuato anche a casa. Innanzitutto la pelle deve essere ben detersa e asciutta. L’ideale è tenere su i cerotti kinesiologici dalle 8 alle 10 ore: è meglio quindi effettuare il face taping di notte così l’azione meccanica avverrà di notte.

Per quanto riguarda la frequenza essa dipende dalle esigenze personali: si può iniziare tutti i giorni per la prima settimana e poi alternare delle fasi di mantenimento.