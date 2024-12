Un incontro speciale tra fratelli

Fabrizio Corona ha recentemente condiviso un momento toccante sui social, mostrando il primo incontro tra il suo primogenito, Carlos, e il neonato Thiago, nato solo pochi giorni fa. Questo evento segna un nuovo capitolo nella vita dell’ex manager dei paparazzi, che ha accolto il suo secondo figlio insieme alla compagna Sara Barbieri. La gioia di un padre si riflette nel video, dove Carlos, con gli occhi pieni di emozione, tiene in braccio il suo piccolo fratellino, rivelando un legame che promette di essere speciale.

La gioia di una nuova vita

Nel video condiviso, Fabrizio si rivolge a Carlos, dicendo: “È festa oggi. È nato tuo fratello”. Queste parole risuonano come un canto di celebrazione, mentre il piccolo Thiago viene presentato al mondo. La presenza del padrino, Ivano Chiesa, aggiunge un tocco di familiarità e affetto a questo momento già di per sé significativo. La battuta di Corona sul fatto che il suo avvocato dovrà difendere il piccolo in caso di problemi legali, dimostra il suo spirito giocoso e la sua capacità di affrontare la vita con ironia.

Un desiderio di femminilità

Nonostante la felicità per la nascita di Thiago, Fabrizio aveva espresso in precedenza il desiderio di avere una femminuccia. In un’intervista a Novella 2000, aveva dichiarato: “Non lo voglio un maschio”, rivelando il suo sogno di avere una figlia. Tuttavia, la nascita di Thiago rappresenta un nuovo inizio e un’opportunità per Corona di costruire una famiglia allargata, ricca di amore e avventure. La sua vita, segnata da alti e bassi, sembra ora prendere una piega positiva, con l’arrivo di questo nuovo membro della famiglia.