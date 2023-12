Extreme slugging: di cosa si tratta e come applicarlo

Il settore di bellezza asiatica, in particolare coreana, si espande con una serie di prodotti e di tecniche che contribuiscono a rendere la propria pelle morbida. Uno degli ultimi trattamenti prende il nome di extreme slugging che aiuta a migliorare l’epidermide. Una soluzione non adatta a tutti i tipi di pelle, come spiegato nei paragrafi a seguire.

Extreme slugging

Sotto il nome di extreme slugging si intende una tecnica o trattamento d’urto di skin care coreana che permette di avere la pelle idratata e morbida. Quindi, una tecnica di origine orientale che molto successo sta ottenendo e avendo anche in Italia. Una tecnica che è stata usata anche per trattare la pelle dei bambini molto delicata.

Si pensa infatti che l’uso della vaselina e spalmare questo prodotto oleoso sulla pelle dei bambini abbia la capacità di nutrizione e di protezione della loro pelle anche in futuro. Una tecnica di skin care che è tornata nuovamente di moda soprattutto durante il periodo del lockdown quando si aveva maggiore tempo da dedicare a sé.

Quando la pelle è sottoposta a diversi stress dovuti all’ansia, alla preoccupazione, al lavoro, ma anche a problemi personali reagisce andando incontro a infiammazioni e rossori. Per questa ragione, sono necessari dei trattamenti d’urto che possano fornire alla pelle tutte le proprietà di cui ha bisogno e che diano equilibrio.

In tal caso, la tecnica dell’extreme slugging è indicata per una pelle maggiormente idratata e morbida. Un trattamento a base di vaselina indicato soprattutto per coloro che hanno la pelle secca tendente ai rossori ed eczemi.

Extreme slugging: funzionamento

Il termine slugging, letteralmente significa lumaca, ma i prodotti a bava di lumaca, in tal caso, non hanno nessun nesso anche perché non si usano. L’extreme slugging è l’ultimo passaggio della skin care di origine asiatica, coreana in questo caso e ha il compito di sigillare la pelle evitando che la pelle vada incontro a disidratazione.

Si usa soprattutto per le pelli secche o sensibili, ma non è considerata adatta per coloro che hanno problemi di acne o di pelle grassa. Bisogna rispettare ogni passaggio di questa tecnica: detersione, tonico, siero, contorno occhi e infine la crema. Soltanto tramite tutti questi passaggi è possibile ottenere ottimi risultati.

Sebbene la vaselina sia il prodotto principale, vi è anche la possibilità di usare alternative come i burri che abbiano una consistenza sottile e che siano in grado di creare una barriera sulla pelle in modo da difenderla da agenti esterni particolarmente aggressivi. Applicare sul viso uno di questi prodotti crea un effetto scivoloso che assomiglia alla scia della lumaca (da qui il nome slugging).

Un trattamento come l’extreme slugging non è indicato durante il giorno, ma soprattutto la sera prima di andare a dormire. Si consiglia di farlo almeno una volta al mese al posto della maschera nutriente. Si possono usare anche oli e burri che siano particolarmente corposi e sono accettati prodotti per la pelle secca e sensibile.

Extreme slugging: prodotti Amazon

Per questa tecnica sono diversi i prodotti da poter usare sulla pelle del viso e tutti disponibili su Amazon con varie offerte. La classifica mostra i tre prodotti da applicare sul viso per l’extreme slugging che rendono la pelle liscia e morbida con una descrizione breve di ognuno di questi articoli tra burri e oli.

1)Cetaphil crema hidratante noche

Una crema da usare poco prima di andare a dormire per il viso adatta per le pelli secche e normali. Una formula a base di acido ialuronico, estratto di oliva e una serie di multivitamine. Idrata la pelle proteggendola dalla secchezza. Nutre la pelle per tutta la notte lasciandola morbida e liscia.

2)Elemis pro-collagen cleansing balm

Un trattamento indicato per la pelle secca che contiene componenti come cere di rosa e mimosa, compreso il sambuco. Deterge la pelle in profondità donando una carnagione luminosa. La pelle appare compatta, idratata e liscia. bisogna soltanto scaldarla tra le mani per poi massaggiare su viso e collo.

3)weleda skin food olio secco

Un olio in spray da applicare sulla pelle e la lascia morbida e idratata. Non unge e si assorbe rapidamente. Ha proprietà idratanti a base di calendula, rosmarino, camomilla e viola del pensiero. Si può usare sia per il corpo che per il viso. Dona luminosità alla pelle.

