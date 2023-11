Evan Ellingson è morto, addio all’attore di CSI Miami: le cause della morte

Il giovane attore di 35 anni Evan Ellingson, che abbiamo visto recitare nelle serie televisive “CSI – Miami” e “24“, è morto. Le cause della morte al momento rimangono sconosciute.

L’attore 35enne Evan Ellingson è morto. il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella camera da letto di una casa a Fontana, nella Contea di San Bernardino, in California. Le cause della morte dell’ex bambino prodigio al momento sono sconosciute. Evan in passato aveva avuto dei problemi di droga ma ultimamente stava molto meglio. A Tmz ha parlato il padre, Michael Ellingson, che ha detto che suo figlio si trovava in una struttura di supporto per il recupero da dipendenze e che negli ultimi tempi stava migliorando. La sua prematura scomparsa è stato un vero shock per la sua famiglia. Nel 2008, a causa di una overdose, era mancato suo fratello, Austin. Le cause della morte di Evan saranno stabilite in seguito all’autopsia ma, secondo le autorità, è sicuro che non siano coinvolte altre persone.

Chi era Evan Ellingson?

Evan Ellingson era un attore statunitense. Nato il 1 luglio del 1988 a La Verne, in California, dove è cresciuto insieme ai sui tre fratelli maggiori. Evan ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo nella serie “MADtv“, poi è apparso in “Titus” e soprattutto nella serie televisiva “Selvaggi”, che gli è valsa la candidatura agli Young Artist Award per la sua interpretazione. Evan Ellingson è diventato famoso al pubblico per aver interpretato Kyle Harmon, il figlio del tenente Horatio Caine, nella serie televisiva “CSI – Miami”. Evan ha debuttato nel corso della sesta stagione ed è rimasto in scena per ben 18 episodi. Un’altra serie televisiva per cui è conosciuto Evan Ellingson è “24“. Qui, per 10 episodi, Evan ha vestito i panni di Josh Bauer, il nipote di Jack Bauer. Per quanto invece riguarda i film, ricordiamo Evan per aver interpretato il figlio adolescente Kyle nel film con Cameron Diaz “La custode di mia sorella”. Tra gli altri film e serie tv nella quale ha recitato troviamo: “Confession”, “The Gristle”, “The Bondage”, “Rules Of the Game”, “Time Changer”, “Lettere da Iwo Jima”, “General Hospital”, “Bones” e “State of Mind”. Durante una intervista a The Philippine Star del 2009, mentre promuoveva CSI Miami, Evan Ellingon ha parlato della sua infanzia. Queste sono state le sue parole: “non ho mai avuto la stessa infanzia dei miei amici. Non ho più passato del tempo con loro. Tuttavia, la mia infanzia è stata fantastica. Ero impegnato a fare le cose che amo. Non ho avuto rimpianti perché ho scoperto presto la mia passione per la recitazione.”

Evan Ellingson lascia una figlia, Brooklyn Ellingson, nata nel 2008, lo stesso anno in cui suo fratello Austin è morto per overdose.

