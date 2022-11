Eternals è arrivato al cinema e la domanda sorge spontanea: quando uscirà il secondo capitolo? Sul web iniziano a circolare le prime ipotesi e i primi dettagli. Scopriamo insieme tutto quello che è emerso su Eternals 2.

Eternals 2 si farà?

Eternals è arrivato al cinema e i fan iniziano a chiedersi quando uscirà il secondo capitolo. Per il momento l’informazione non è ancora uscita nei dettagli, ma iniziano a farsi largo sul web le prime ipotesi. Le notizie sono contrastanti, perché da un lato parlano della certezza del sequel, dall’altro della mancata necessità che la storia prosegua. Un’indiscrezione ha svelato che la Marvel era già al lavoro per Avengers 5, Eternals 2 e altri titoli.

La notizia dell’annuncio del secondo capitolo è arrivata da John Camepa, un esperto che aveva svelato di avere contatti all’interno della Marvel. In un suo video ha rivelato di aver scoperto i progetti futuri. Ha condiviso con i suoi follower la notizia che i Marvel Studios sono già al lavoro su Eternals 2 e Avengers 5. “Sappiamo tutti che ci sarà un Avengers 5 e ci sarà anche un Eternals 2” ha dichiarato.

Di recente, il produttore Nate More ha spiegato che il sequel non è del tutto necessario per la storia. “I sequel non sono un must, non è qualcosa di necessario. Ovviamente abbiamo delle idee che potremmo sfruttare in futuro ma non c’è una regola scritta per cui dobbiamo avere per forza tre film. Se guardi Eternals, te lo puoi godere e lo capisci e ti basta così” ha dichiarato.

I personaggi di Eternals torneranno nel corso dei prossimi film, anche se non per forza in un Eternals 2. Secondo Nate Moore il film è una storia a se stante, che consente di guardarlo senza dover conoscere il resto del franchise. Ad agosto 2022 al The Today Show, Patton Oswalt, che ha interpretato Pip il troll, ha spiegato che il sequel di Eternals è stato annunciato e che sarà Chloe Zhao a dirigerlo. Non ci sono ancora notizie ufficiali sul sequel del film sugli Eterni per cui è impossibile prevedere quando potrebbe uscire il secondo capitolo. Se la produzione confermasse il secondo film, allora sicuramente verrà indicata anche la data di uscita. Per il momento si ipotizza un debutto nel 2025.

Eternals 2: la trama e il cast

Le ipotesi riguardo la trama di Eternals 2 sono tante, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Il film potrebbe riprendere i personaggi della prima pellicola e la storia potrebbe continuare dove si è conclusa. Le scene post-credits di Eternals lasciano intravedere un futuro ben delineato per gli eroi, quindi bisogna capire se questo comprenderà anche Eternals 2. Non si può sapere neanche chi farà parte del cast e se tornerò nella sua interezza. Il cast del primo film comprende Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan e Kit Harington. Se il sequel dovesse esserci sicuramente si potrà vedere su Disney +, dopo l’uscita al cinema. La piattaforma include tutti i titoli del Marvel Cinematic Universe .