Scopriamo insieme quali differenze ci sono tra il libro e la serie tv L’estate nei tuoi occhi. La storia rende omaggio alle esperienze adolescenziali, ma sicuramente chi ha letto i tre romanzi sa perfettamente che ci sono delle differenze nell’adattamento televisivo.

L’estate nei tuoi occhi 2: le differenze con il libro

La serie tv L’estate nei tuoi occhi sta per uscire su Prime Video con la sua seconda stagione. Si tratta di una serie che rende omaggio alle esperienze che gli adolescenti affrontano quando diventano maggiorenni. Per molti si tratta di una rivisitazione nostalgica della trilogia di Jenny Han, con alcune differenze sostanziali nella storia di questi personaggi e della città immaginaria di Cousins Beach. La serie tv segue la sedicenne Belly durante un’estate importante a Cousins Beach mentre è in vacanza con la madre Laurel, il fratello Steven, la migliore amica di sua madre, Susannah, e i due figli Jeremiah e Conrad. I fan del romanzo sanno che Belly è da sempre innamorata di Conrad e durante questa estate particolare lui inizia a ricambiare i suoi sentimenti. La serie tv segue le vicende del libro, ma con alcune differenze sostanziali. Nel libro i figli di Susannah sanno che lei ha il cancro e viene descritto il momento in cui Belly aveva 13 anni e si è legata a Jeremiah, mentre la donna parlava con la sua migliore amica dei potenziali trattamenti e piangeva per una possibile mastectomia. Nella serie tv il segreto viene nascosto ai ragazzi perché la donna vuole trascorrere un’ultima estate normale, ma Conrad si comporta in modo strano perché sa della malattia, mentre Jeremiah lo scopre dopo aver rubato il telefono della madre. Nel libro, Taylor, la migliore amica di Belly, ha una cotta per Jeremiah. Nella serie Taylor ha una cotta per Steven, il fratello di Belly, tanto da mettersi tra lui e la fidanzata Shayla. Nel libro il primo bacio di Belly è stato dato a Jeremiah che stava cercando di far ingelosire Taylor, mentre nella serie bacia Cam, un ragazzo che conosceva quando andava alle medie. In realtà nel romanzo Belly non conosceva Can prima del loro bacio.

L’estate nei tuoi occhi 2: altre differenze tra libro e serie tv

Nel libro Steven viene lasciato a casa sulla spiaggia per andare in gita al college con suo padre, mentre nella serie è a casa e ha il suo risvolto romantico. Per quanto riguarda Cam, nel libro sappiamo che interrompe le cose con Belly perché sa che lei prova qualcosa per uno dei figli di Susannah, mentre nella serie è Belly ha concludere le cose con Cam. Nel libro Jeremiah e Conrad sono alle prese con il fatto che i genitori stanno divorziando, mentre nella serie si parla poco del divorzio, solo un accenno di Susannah alla sua migliore amica. Si sa più che altro tra i due c’è molta tensione perché ha tradito la donna mentre subiva il primo ciclo di chemio. Nel libro si legge che quando Jeremiah confessa i sentimenti per Belly, viene sorpreso con la notizia che lei è ancora innamorata di Conrad, mentre nella serie Belly esplora la relazione con Jeremiah. Il libro The Summer I Turned Pretty si è concluso con Belly che viene sorpresa da una visita invernale di Conrad nella sua città e in questo modo si capisce che i due si scelgono. La serie invece finisce con i due che finalmente si baciano. Un’altra differenza riguarda i personaggi. Nel libro vediamo un gruppo ristretto di personaggi, mentre la serie presenta molti altri personaggi. Per quanto riguarda gli eventi, le differenze sono che nella serie troviamo un ballo delle debuttanti di un country club, trama alternativa per fare in modo che Belly esca di casa e inizi a interagire con nuovi personaggi. Nella serie si scava di più nella relazione tra Laurel e Susannah, per mostrare che i genitori hanno una loro vita anche negli spettacoli per adolescenti. Nella serie è presente anche il mondo dei social network, che nel libro non era presente perché molte cose non esistevano o non erano comuni.