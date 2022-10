Empowered by Huda Beauty è la collezione lanciata da Sephora per aumentare l'autostima e la sicurezza di ognuno di noi. Contiene numerosi prodotti per il make up. Quali?

Sephora lancia la sua nuova collezione Empowered by Huda Beauty. Cosa significa empower? Vuol dire avere fiducia, prendere decisioni per sé stessi. Infatti questa capsule è stata pensata proprio per aumentare l’autostima, per celebrare a pieno sé stessi, superare i propri limiti e liberare il proprio potere.

Quali prodotti contiene?

Empowered by Huda Beauty: i prodotti

Questa nuova collezione include una serie di prodotti dedicati al make up di occhi, labbra e viso. Troviamo una palette con 18 tonalità differenti di ombretti, rossetto, matita per le labbra, balsamo per le labbra, mascara e illuminante. C’è l’Empowered Pallete Ombretti Huda Beauty, Il set Empowered Trio di Prodotti per Labbra, l’ Empowered Gloss Viso Illuminante e l’ Empowered Legit Lashes Volume Mascara 2 in 1.

Quali sono le caratteristiche?

Empowered by Huda Beauty: le caratteristiche

Huda Beauty- Empowered Pallete Ombretti – 67,90 euro

Questa palette contiene una serie di ombretti adatti ai look quotidiani. Ci sono tonalità ramate, dorate, marroni e anche le texture sono differenti. Ci sono mat pigmentati, metallizzati, effetto bagnato ed eyeliner cremosi. Sono facilmente spalmabili e stratificabili. Nella palette sono contenuti:

2 ombretti ibridi in gel super pigmentati

2 ombretti cremosi metallizzati

1 ombretto metallizzato dorato con glitter

2 ombretti metallizzati effetto bagnato

2 ombretti in polvere metallizzati

Huda Beauty- Set Empowered Trio di Prodotti per Labbra- 29,90 euro

Questo set è formato da tre prodotti labbra differenti. Quali?

Matita labbra lip contour 2.0 , in formato piccolo e tonalità pink brown. La texture è cremosa e il contenuto è arricchito da liquirizia e soia.

, in formato piccolo e tonalità pink brown. La texture è cremosa e il contenuto è arricchito da liquirizia e soia. Rossetto mat Power Bullet . La tonalità scelta è Interviwer ed è ultra pigmentata.

. La tonalità scelta è Interviwer ed è ultra pigmentata. Balsamo labbra illuminante Silk Balm in tonalità Bold Gold. Idrata, nutre e illumina profondamente le labbra.

Huda Beauty- Empowered Gloss Viso Illuminante- 41,00 euro

Questo illuminante, gloss illuminerà il tuo viso. Contiene finissimi glitter metallizzati oro e madreperla, privo di profumo con la confezione riciclabile.

Huda Beauty- Empowered Legit Lashes Volume Mascara 2 in 1- 30,90

Questo mascara 2 in 1 è stato creatoin edizione limitata color oro. Presenta due scovolini: uno per il volume e uno per l’incurvatura. Le ciglia saranno lunghe, elastiche e leggere ma soprattutto nere.