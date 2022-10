Quali sono i profili Instagram che dovresti seguire se ami il mondo del make up? Ecco alcuni suggerimenti in questo articolo.

Gli amanti del make up sono tanti e irriducibili. Che sia per un trucco da tutti i giorni o per uno da passarella, amano tenersi aggiornati sulle tendenze in costante cambiamento. E come farlo se non seguendo i giusti profili social?

Make up: i profili dei make up artist più amati

Dal mondo dei make up artist emergono sicuramente alcuni nomi di fondamentale importanza a livello internazionale. Uno tra questi è senza dubbio Daniel Chinchilla, famoso soprattutto nel campo dello spettacolo: ha truccato infatti, tra gli altri, Tia Mowry e Betty White ma soprattutto Ariana Grande! Nonostante si parli di trucchi da star, quindi, ha un tocco inconfondibilmente elegante e raffinato. Al momento ha un seguito di 226k! In suolo britannico, invece, tra i make up artist più noti c’è Pat McGrath, super richiesta anche da brand molto importanti come Dolce & Gabbana e Max Factor e a capo di una linea personale di prodotti.

Non può mancare nell’elenco, poi, Lisa Eldridge: di fame internazionale, è ormai alla guida della direzione creativa make-up di Lancôme.

Tra i profili esteri molto seguiti possiamo citare anche la make up artist francese che è il volto della pagina French Touch of Makeup con 409mila followers all’attivo e aggiornamenti giornalieri su Tik Tok. Per trucchi più particolari, talvolta stravaganti, rimandiamo invece a Nikkie Tutorial, seguita da ben 15 milioni di followers: il suo esordio è avvenuto su Youtube e solo di recente la ragazza ha svelato al suo enorme pubblico di essere transessuale.

Non possiamo poi dimenticare la blogger nonché imprenditrice Huda Kattan, fondatrice del marchio Huda Beauty, ad oggi seguita da 51 milioni di persone che riuscita a tirar su una vera e propria azienda a partire da sui tutorial molto chiari e pratici.

Per uno stile decisamente da copertina, non solo nei trucchi ma anche nella resa fotografica, segnaliamo poi Anna Rudzit, con il suo profilo in ascesa che sta per toccare i 20mila followers.

Make up: i profili italiani più seguiti

Volendo invece tornare entro i confini italiani, sono comunque molti gli esempi di profili da di make up artist da seguire su Instagram. Per esempio quello di Omar Turrini, seguito da quasi 33mila followers, con le sue proposte colorate e assolutamente adatte a tutti.

Seguono a ruota Luca Cianciolo, che a giugno è stato impegnato nei look di alcune star al Festival di Venezia, e Pierangelo Greco. Quest’ultimo, con i suoi 109mila followers, si è distinto non solo per i make up assolutamente all’avanguardia, quasi surrealisti, ma anche per i suoi video in cui testa e recensisce prodotti di make up per il suo pubblico con ironia e sincerità.

Con quasi 83mila followers, fa parlare di sé ormai da tempo anche Giulia Mapelli, nata come youtuber: difatti Youtube rimane ancora una delle sue principali piattaforme, diversamente da coloro che si sono affidati a Tik Tok. Tra le creator italiane più seguite c’è anche Debora Fulli, che dice di sé: “dico raga troppo spesso e mi piacciono i trucchi extra”, come confermato dalle sue proposte di make up sempre sgargianti.

Chiudiamo il cerchio con LaCindina, nata come make up artist ma anche co-fondatrice di Mulac Cosmetics, che ha ormai fama internazionale e ha trovato in Achille Lauro uno dei suoi volti principali.