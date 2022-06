Squid Game 2: quando esce, trama, cast

La serie tv sudcoreana Squid Game tornerà in via ufficiale con la seconda stagione.

Dato l’enorme successo della prima stagione – in soli 12 giorni sono stati coinvolti quasi 142 milioni di account, con oltre 1,65 miliardi di ore di visualizzazioni – non ci si poteva fermare a soli nove episodi; per tale ragione, quindi, la seconda stagione si farà eccome, ma bisognerà pazientare ancora un po’.

L’annuncio di questa super notizia è arrivato direttamente dall’ideatore e regista Hwang Donk-hyuk, con la pubblicazione di una lettera sui propri social che, ovviamente, ha lasciato tutti i fan e tutte le fan elettrizzati/e. Anche Netflix, subito dopo, ha ufficializzato il tutto, per una doppia conferma che ha già creato un grandissimo hype in tutto il mondo!

La lettera del regista, oltre a lanciare la notizia del via alla seconda stagione, ha anche al suo interno delle importanti e succose anticipazioni.

Prima di queste, però, Hwang Donk-hyunk ringrazia i fan per l’affetto e l’attaccamento mostrato nei confronti della serie e il suo conseguente successo che, usando le sue parole “ha impiegato dodici anni a vedere la luce”.

Alcune anticipazioni della seconda stagione

Attezione: spoiler alert.

Infatti, la lettera del regista contiene alcune importantissime anticipazioni che riguardano proprio la seconda stagione: quali?

Prima tra tutte, ci sarà il grande ritorno dell’unico sopravvissuto della prima stagione, Seon Gi-hum, interpretato da Lee Jung-jae.

Inoltre, ci sarà la presenza del grande antagonista della prima stagione: Front Man, ossia l’uomo mascherato a capo dell’organizzazione dello squid game, appunto, interpretato dalla star coreana Gong Yoo. Tra le comparse, poi, anche quella dell’uomo in giacca e cravatta con i ddjaki (un gioco coreano utilizzato proprio come espediente per reclutare le persone a partecipare allo Squid Game).

Ma la bambola robot?

Iconica e quasi più protagonista degli attori in carne e ossa, divenuta simbolo di tutta la serie a causa della sua estetica, della sua inquietudine e dai suoi terrificanti occhi rossi – per non parlare della musica – la bambola robot, in questa nuova stagione, sarà sostituita: ma da chi?

A prendere il suo posto pare sarà “il fidanzato di Young-hee, Cheul-soo”; questo perché, secondo i citati testi scolastici coreani, Cheol-soo è l’amico della bambina con gli inconfondibili codini. In altre parole, quindi, la “mascotte” di Squid Game 2, potrebbe proprio essere un ragazzino (in versione gigante).

Ad ogni modo, sicuramente, qualcosa di altrettanto inquietante prenderà il posto della bambola-robot.

Ritorni inaspettati: potrebbero tornare personaggi scomparsi

Hwang, con la sua lettera, ha scosso ulteriormente gli animi di tutto il pubblico amante di Squid Game: come? Con una notizia fuori dagli schemi, che spiazza e incuriosisce ancora di più, facendo l’attesa ancora più intrepida e sentita.

Infatti, il regista ha affermato di volere fare tornare in scena – ancora non c’è certezza – alcuni dei personaggi scomparsi della prima edizione, come il finalista interpretato da Park Heo-soo.

Inoltre, ha anche affermato di volere introdurre e toccare con il dovuto tatto un nuovo tema, assai spinoso e molto controverso, come quello dell’inadeguatezza delle forze di polizia.

Ci sarà da tremare, questo è assicurato!

Ma quando uscirà la seconda stagione di Squid Game?

Nonostante la conferma della nuova stagione, bisognerà aspettare ancora un po’ prima di poterla finalmente godere sugli schermi. Dovremmo armarci di pazienza e controllo, perché Squid Game 2, molto probabilmente, vedrà la luce verso la fine del 2023 o gli inizi del 2024.

Com’è che si dice? L’attesa aumenta il piacere, quindi attendiamo!