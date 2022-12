Emily in Paris 3 sta per uscire su Netflix, per la gioia dei tantissimi fan che amano questa serie tv. Ecco quando uscirà.

Emily in Paris 3: quando esce e dove vederlo

I fan della serie Emily in Paris non stanno più nella pelle. La terza stagione sta per iniziare, dopo il doppio rinnovo ottenuto all’inizio dell’anno. Lo aveva comunicato proprio Lily Collins, che interpreta la protagonista Emily, lo scorso 10 gennaio 2022, sul suo profilo Instagram. L’attrice ha condiviso un post per annunciare non solo l’arrivo della terza stagione, ma anche il rinnovo per una quarta stagione. “Mi sono svegliata presto per darvi delle notizie molto entusiasmanti… Emily in Paris è tornata per la Stagione 3…E aspettate, la Stagione 4!!!! Non so dire se Emily amerebbe o odierebbe questo annuncio, ma in ogni caso urlerebbe.

Vi amo davvero tutti, grazie mille per l’incredibile supporto. Seriamente non posso aspettare di più. Merci boucoup!” aveva scritto Lily Collins. Lo scorso maggio Netflix ha fatto sapere che, nei suoi primi 28 giorni di permanenza in catalogo, la stagione 1 di Emily in Paris era stata vista da 58 milioni di abbonati, un vero successo. Il 22 settembre 2022 gli account ufficiali di Netflix e di Lily Collins hanno pubblicato le prime immagini della terza stagione della serie tv, che sta per arrivare.

Durante l’evento Netflix TUDUM del 2022 è stata ufficializzata la data di uscita della terza stagione di Emily in Paris per il 21 dicembre 2022, dopo l’inizio delle riprese avvenute lo scorso primo giugno a Parigi.

Emily in Paris 3: cosa aspettarsi dalla terza stagione

Il finale della seconda stagione di Emily in Paris ha lasciato l’amaro in bocca ai fan della serie, che stanno aspettando di capire se Emily ha deciso di seguire il suo cuore oppure la sua carriera. Le puntate della nuova stagione, come annunciato dal trailer, partiranno proprio da questa importanti decisioni, oltre che da un cambio look che servirà a dire addio alla frangetta. Secondo le parole degli autori, la protagonista assoluta sarà sempre la città di Parigi. “Non è difficile far apparire Parigi meravigliosa, ma vogliamo provare a esplorare location meno convenzionali e conosciute. Inoltre, ci saranno almeno altre tre città della Francia che mostreremo al pubblico” ha spiegato Darren Star. Emily sarà spesso con la valigia in mano, ma bisogna capire se lo farà per la carriera oppure per seguire il suo cuore. “La decisione che prenderà Emily non sarà facile per lei perché, in ogni caso, significherà rinunciare a qualcosa di importante. Sicuramente non sarà una scelta che farà completamente felice Emily o tutti gli altri” ha aggiunto Star. Ad accompagnare Emily nelle sue avventure ci saranno le amiche di sempre, Mindy e Camille, ma anche Alfie. I rumors parlano di un nuovo riavvicinamento e di un futuro imprevedibile. La terza stagione di Emily in Paris sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 dicembre, per cui è il momento di far iniziare il coundown, nella consapevolezza che ci sarà presto anche una quarta stagione.