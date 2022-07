Emigratis 2022: quando inizia e dove vederlo

Pio e Amedeo tornano alla carica con una nuova e divertentissima edizione di Emigratis.

Il programma, ideato e scritto da Amedeo Grieco, Pio D’Antini, Fabio Di Credico e Aldo Augelli, è andato in onda per la prima volta il 3 aprile 2016 e si è concluso il 19 aprile 2018.

Il 31 gennaio 2022 è stata annunciata la quarta stagione del programma, con la messa in onda prevista su Canale 5. Notizia confermata dagli stessi nuovi Palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2022-2023, pubblicati il 30 giugno 2022.

Emigratis di Pio & Amedeo: che cos’è

Il programma televisivo Emigatis, condotto dal duo comico Pio & Amedeo è caratterizzato da un format narrativo del tutto irriverente. Il narratore Francesco Pannofino racconta le vacanze esuberanti e a scrocco dei due comici, partendo da Ibiza e Formentera, passando per Parigi e New York e tante altre grandi città.

La caratteristica principale del programma? La maleducazione (voluta) e il menefreghismo (altrettanto voluto) dei due attori protagonisti, il cui scopo unico è quello di creare situazioni altamente imbarazzanti ai limiti dell’ignoranza.

Quando inizia la nuova edizione di Emigratis e dove vederla

Da quanto è emerso proprio durante la presentazione dei nuovissimi Palinsesti Mediaset per la stagione 2022-2023, pare che la nuova edizione di Emigratis andrà in onda nell’autunno 2022 per un totale di 3 puntate speciali.

Non è stata ancora dichiarata con certezza la data di debutto, ma sappiamo che Emigratis 4 sarà trasmesso su Canale 5 in prima serata. La novità della nuova edizione, infatti, sarà proprio il passaggio da Italia 1 a Canale 5; una scelta che ha premiato i numerosi ascolti che la coppia comica ha ottenuto quando ha presentato Felicissima nera, altro programma che li ha visti protagonisti.

Alcuni dettagli della nuova edizione di Emigratis 4

Gli stessi Pio & Amedeo hanno rilasciato alcuni dettagli sulla nuova edizione del programma durante un’intervista radiofonica. Pare che tra le prime tappe del loro percorso ci saranno Londra e Dubai.

La composizione sarà sempre la medesima e tutto, di conseguenza, si aggirerà attorno le loro avventure e disavventure vacanziere. Gli incontri, poi, con i grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionale, aggiungeranno al format un po’ di pepe in più. Tra i nomi che troveremo nella nuova edizione è comparso anche quello del tennista numero 1 in Italia, Matteo Berrettini.

Pio e Amedeo tornano a divertire in prima serata, per una risata spontanea e libera dai cliché

E così il duo comico più esilarante della tv italiana, nonché uno dei più discussi in fatto di polemiche e critiche, ritorna alla grande in prima serata con il programma tv in pausa dal 2018.

Dopo gli ascolti della prima stagione, Pio e Amedeo ritornano anche con Felicissima sera, oltre che con Emigratis: le serate d’autunno saranno ricche di risate e di comicità all’italiana che, vuoi o non vuoi, colpisce sempre nel segno.

Come si suol dire, il duo comico tornerà ad allentare il nodo alla cravatta della tv italiana, liberandola dai soliti cliché di cui è composta e lasciando ridere spontaneamente il grande pubblico affezionato al loro stile e chissà, forse conquisterà anche qualche nuovo fan.

Lo scopriremo nell’autunno 2022, quando Emigratis ritornerà a occupare la prima serata di Canale 5.