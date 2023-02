Elodie, la confessione: “Sanremo mi ha uccisa”

Elodie è stata ospite a Che Tempo Che Fa e ha raccontato alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo 2023 e sulla sua musica.

Elodie a Che Tempo Che Fa

Dopo aver cantato a Che Tempo Che Fa, Elodie è stata colta da un’improvvisa tosse e per questo Luciana Littizzetto le ha portato una bottiglietta d’acqua. “Io sono stata malissimo, la settimana del Festival di Sanremo mi ha uccisa.

Mi sono concentrata talmente tanto!”, ha dichiarato la cantante dopo essere riuscita a placare la sua tosse, e ancora: “Ho una specie di tosse nervosa, forse è l’ansia. Non lo so. Non credo sia il mio abito, non sono allergica a nulla”. Al salotto tv di Fabio Fazio la cantante ha anche confermato che il brano da lei presentato a Sanremo, Due, sarebbe autobiografico. Del resto Elodie non ha fatto segreto che il brano sarebbe ispirato alla sua storia col suo ex, Marracash, con cui fino a poco tempo fa sembrava aver mantenuto rapporti pacifici.

I due si sono separati nel 2021 e a seguire la cantante ha iniziato a frequentare Andrea Iannone, con cui oggi sembra essere più felice che mai. I due sono usciti allo scoperto anche sui social e la cantante ha confessato di essere finalmente felice accanto al pilota di MotoGp. Non è dato sapere quali siano invece i suoi rapporti con Marracash che, dopo la loro separazione, si è chiuso nel più totale riserbo in merito alla vicenda.