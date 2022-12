Elodie e Andrea Iannone, che fanno coppia fissa ormai da alcuni mesi, sono finiti nell’occhio del ciclone per via di alcuni autografi che avrebbero negato ai loro fan.

Elodie e Iannone nella bufera

Elodie e Andrea Iannone sono stati senza dubbio la coppia dell’estate 2022 e la liaison tra i due a quanto pare sta procedendo liscia come l’olio.

Nelle ultime ore Alberto Dandolo ha però lanciato uno scoop destinato a far discutere: la coppia si sarebbe recata in un noto locale di Milano e lì i due si sarebbero rifiutati categoricamente di scattare foto o firmare autografi ai loro ammiratori.

Al momento né Elodie né Iannone hanno rilasciasto dichiarazioni in merito alla vicenda ma in tanti, sui social, hanno affermato che i due si sarebbero comportati come “altezzosi e arroganti”.

La cantante replicherà alla polemiche che nelle ultime ore ha montato in rete?

Elodie: la storia d’amore

Elodie ha conosciuto Andrea Iannone durante l’estate grazie ad amici comuni e oggi i due sembrano essere più uniti che mai. Durante la sua ultima intervista a Verissimo la cantante aveva affermato:

“Ci stiamo frequentando da un mese e mezzo e ci stiamo conoscendo. Con lui sto bene, è un bel periodo.

Posso dirrche lui mi piace, ma è anche vero che lo conosco da poco tempo. Parliamo tanto insieme, ci divertiamo e questo è l’importante. Se ho le farfalle nello stomaco? No Silvia ti prego a questo non rispondo. Però confermo che è un bravo corteggiatore”.