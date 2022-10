A quanto pare la notizia della rottura tra Valentina Ferragni e Luca Vezil è ufficiale: la coppia, insieme da molti anni, ha deciso di porre fine alla relazione.

A poche ore da tale notizia, però, è già iniziato a circolare il nome della nuova presunta fiamma della sorella di Chiara Ferragni: pare sia un attore spagnolo – di Madrid in particolare – e che si chiami Alvaro de Juana.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Chi è Alvaro de Juana, il nuovo presunto amore di Valentina Ferragni

Sebbene non sia una notizia certa, pare che il nuovo interesse di Valentina Ferragni si sia rivolto a giovane spagnolo: Alvaro de Juana.

Classe 2002, 20 anni, spagnolo di Madrid e di professione attore: Alvaro de Juana sarà anche una delle new entry della serie tv di Netflix Élite, nella quale interpreterà il ruolo di Didac.

Oltre a esercitare la professione di attore, Alvaro de Juana è anche un modello e un influencer. In Spagna è particolarmente conosciuto per il suo lavoro nella nota telenovela diurna Amar e tiempos revueltos e, come accennato sopra, per la serie drammatica di Netflix del 2022 Élite.

Andando a osservare i suoi social si scopre che il profilo Instagram di Alvaro de Juana è molto seguito; conta infatti quasi 59 mila follower e la sua bio rimanda al link dell’agenzia che lo segue, la Borial Management con sede proprio a Madrid.

De Juana è solito pubblicare fotografie legate sia al suo lavoro, sia alla sua vita quotidiana; foto al mare, in vacanza, in compagnia con gli amici e ricordi del passato.

Tra i suoi lavori c’è stata anche la parentesi da doppiatore: Alvaro de Juana è stato infatti doppiatore spagnolo per alcuni film Disney come The Lion King, The Jungle Book e Alice Thorugh the Looking Glass. Tuttò ciò è avvenuto quando era ancora una bambino, all’età di 9 anni.

Uno dei suoi principali ruoli da protagonista è arrivato con la serie HIT (2021), dove Alvaro de Juana interpretava Román. De Juana ha però anche avuto un piccolo ruolo in Vota Juan e ha recitato nel videoclip di Ruth Lorenzo dal titolo Renuncio.

Alvaro de Juana ha anche lavorato a teatro; ha fatto parte del cast di opere come Dancing in the Dark, Billy Elliot o The Lion King. Tra gli altri suoi progetti compaiono anche un paio di cortometraggi, come Hasta que vengan a salvarnos e Canicas.

Vita privata di Alvaro de Juana

Sulla vita privata dell’attore spagnolo non si hanno particolari informazioni. Tutto ciò di cui siamo a conoscenza è che vive a Madrid con la famiglia (genitori e fratelli), ama follemente gli animali e i cani in particolare (ne ha uno tutto suo).

Dopo avere conosciuto Valentina Ferragni a Ibiza, pare che adesso la conoscenza tra i due abbia un grosso margine di ampliamento. Sebbene non ci siano notizie ufficiali, pare che molto presto lo scoop possa essere svelato con certezza.

Sarà la nuova coppia del momento? Ancora non si hanno certezze a riguardo, ma tra loro pare proprio sia scattato qualcosa: non ci resta che attendere aggiornamenti.