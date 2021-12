L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, ha postato sui suoi canali social uno scatto in cui appare in intimo che ha fatto scatenare i fan.

Elisabetta Gregoraci in intimo su Instagram, il post GF Vip

È trascorso un anno da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, per trascorrere il Natale con il figlio e tornare alla sua vita reale.

Da quel momento, la showgirl calabrese non si è mai fermata e si è impegnata in moltissimi progetti data la richiesta estremamente elevata pervenuta da innumerevoli brand.

Elisabetta Gregoraci, nonostante fosse già molto presente sui social, ha visto i suoi followers crescere in modo esponenziale nel corso dell’ultimo anno e proprio i suoi fan si sono letteralmente scatenati nel momento in cui l’ex gieffina ha postato una particolare foto.

Sul suo profilo Instagram, Elisabetta Gregoraci ha postato uno scatto in cui appare in un body intimo di pizzo rosaparticolarmente sensuale, con i capelli scuri che le incorniciano il viso e le ricadono in morbide onde sulle spalle e gli occhi messi in risalto da un raffinato smokey eyes.

A quanto si apprende e in relazione alle informazioni date dalla diretta interessata, la foto è stata scattata per sponsorizzare una linea di gioielli basata sul tema dell’amore della quale la showgirl calabrese è testimonial.

Elisabetta Gregoraci in intimo su Instagram, fan in delirio: “Spettacolare”

La fotografia che ritrae Eleisabetta Gregoraci in intimo è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Me ne sono innamorata da quando l’ho vista! Sarà un perfetto regalo da fare a Natale”.

Dopo aver postato l’immagine su Instagram, i suoi 2 milioni circa di followers hanno effettuato molte visualizzazioni e inviato like e commenti.

Tra i tanti commenti ricevuto, alcuni utenti hanno scritto messaggi come “Tu testimonial dell’amore… l’amore che metti in tutto ciò che fai e lo doni senza limiti.”