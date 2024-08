Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono una coppia orami da tempo. Al momento si trovano in vacanza in Sicilia e il loro amore sembra davvero molto solido. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: tappe di un amore che non va in vacanza

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fanno coppia da circa due anni. Era il 2017 quando la Gregoraci si è separata da Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco, e con cui è ancora molto legata. La conduttrice ed ex modella calabrese e l’imprenditore toscano si trovano in vacanza in Sicilia, a Lampedusa e, dagli scatti pubblicati sui social, si evince quanto la loro storia prosegua a gonfie vele. Nonostante la differenza di età, Giulio è più giovane di 12 anni, e la distanza, lei vive a Montecarlo lui a Firenze, i due riescono a tenere viva la relazione. Ecco cosa ha risposto la Gregoraci a chi le chiedeva come andasse con Giulio Fratini: “va tutto bene. Da questo punto di vista sono noiosa, va così da due anni.” Elisabetta ha detto di volerci andare piano e che è ancora troppo presto per parlare di famiglia allargata: “è ancora presto per parlarne, è un passo che va fatto con i tempi e i modi giusti per me. La mia relazione e la mia famiglia sono due componenti che fanno già parte della mia vita e già convivono”.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: chi è il manager

Giulio Fratini è un manager di 32 anni, di Firenze, ed è considerato uno degli imprenditori italiani di maggior successo nonostante la giovane età. E’ figlio del noto imprenditore Sandro Fratini da cui ha ereditato l’impresa di famiglia. Da circa due anni è fidanzato con Elisabetta Gregoraci e la loro storia sembra proseguire a gonfie vele.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: il rapporto con Flavio Briatore

Come abbiamo appena visto, la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini procede a gonfie vele anche se per la conduttrice è ancora presto per parlare di famiglia allargata. Fratini ha sempre visto di buon occhio il rapporto che c’è ancora tra la compagna e l’ex Flavio Briatore, per il bene di loro figlio Nathan Falco. Elisabetta, Flavio e Nathan sono infatti soliti trascorrere diverso tempo assieme. Ma ecco cosa aveva detto la Gregoraci a proposito dell’ex: “la mia famiglia, l’uomo che è stato accanto a me e che fa parte della mia vita. A volte mi fa prendere degli spaventi, ma adesso sta bene, non sta mai fermo. Ed è uno che dice sempre quello che pensa non gli importa se farà discutere.” Flavio Briatore pare abbia preso bene la nuova relazione dell’ex moglie. Lo scorso anno, il settimanale “Nuovo Tv” ha rivelato che ci sarebbe un patto segreto stipulato nel 2017 tra Briatore e la Gregoraci. A rivelare questo patto sarebbe stata un’amica della showgirl calabrese. In pratica gli ex coniugi avrebbero concordato di essere, insieme al figlio, sempre una famiglia, a prescindere da tutto quello che succederà. Sulla rivista si legge quanto segue: “questo significa trascorrere tanto tempo in tre. Senza nessun altro intorno a turbare l’esclusività del momento. L’obiettivo sarebbe quello di non stravolgere gli equilibri famigliari anche se il matrimonio è finito”.