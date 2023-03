Nuova vita per Elisabetta Canalis: dopo la separazione dal marito e la presunta nuova frequentazione con il noto sportivo di kick boxing, l’ex velina sta sbocciando con la primavera. I paparazzi l’hanno vista passeggiare per le vie di Los Angeles con un look rock-grunge già diventato tendenza: il pezzo forte? Il bomber in jeans.

Nuovo look per Elisabetta Canalis: la moda grunge sboccia a primavera

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis sceglie di condividere i suoi look con i suoi follower. Questa volta è “colpa” dell’arrivo della primavera, stagione del primo sole e delle temperature più calde. L’ex velina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello in cui si mostra libera e sorridente sotto i raggi del sole di Los Angeles, tutto accompagnato da un look che punta allo streetwear con una punta di moda grunge. Il look, formato da un mini-dress (o maglia lunga?) militare e stivali neri alti ed extra bold con borchie, è però reso ancora più originale da quello che è considerato a tutti gli effetti il pezzo forte della nuova stagione. Di che cosa si tratta? Del bomber in jeans, ovviamente, già diventato tendenza per la primavera 2023. Oversize, imbottita e dall’effetto sbiadito, la giacca di Elisabetta Canalis ci riporta indietro nel tempo, negli anni 90, quando la moda grunge occupava le vie di ogni città. Interessante la modalità del layering e dell’oversize, tipica di quest’epoca fashion in cui le sovrapposizioni di capi e di tessuti si fanno sempre più spazio tra le tendenze e la primavera 2023 ne vede l’esplosione più totale. Così l’ex velina non ci pensa due volte e sceglie un look fresco, sbarazzino e decisamente rock: una tendenza grunge resa minimal e glamour, ma perfetta da immortalare e da sfoggiare con fierezza.

Come abbinare il bomber in jeans di Elisabetta Canalis

Non ci sono regole precise per abbinare il bomber oversize in jeans di Elisabetta Canalis. Lei ha scelto di abbinarlo a un mini-abito a costine sfumato stile military e a un paio di boots con suola carrarmato total black. Una combinazione di stili coerenti e super cool, soprattutto con l’arrivo della primavera. Eventualmente, se non siete particolarmente amanti dei mini-dresses, sappiate che il bomber oversize in jeans si abbina alla perfezione anche a jeans di ogni tipo, stivali/sneakers, t-shirt, maglioncini. È un sì anche per i leggins, per un risultato più sportivo e cool in pochi e semplici passi. Il capo in jeans risulta molto versatile e si adatta molto bene a qualsiasi contesto. In base allo stile che deciderete di adottare (più glam, sportivo, rock?) sappiate che il bomber in jeans oversize non vi lascerà mai senza abbinamenti.

Sono molte le ispirazioni “maschili”: camicia in cotone, cravatta, mini-gonna a pieghe e bomber oversize. Stile school, stile street, stile rock and grunge.

Non lasciatevi sfuggire la nuova tendenza per la primavera 2023: Elisabetta Canalis ha lanciato quella che di base era già una grande tendenza anche sulle passerelle. Ora, a primavera iniziata, non resta che correre a scovare il bomber in jeans perfetto.