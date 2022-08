Carismatica, simpatica, ironica e autoironica, Brenda Lodigiani è sicuramente un volto della televisione italiana assai conosciuto. Attrice e conduttrice dalla forte personalità, in realtà Brenda è anche una bravissima imitatrice: tra le sue imitazioni “top” vi è infatti quella dell’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e quella della giornalista sportiva Diletta Leotta.

A breve, invece, la vedremo partecipare al nuovo show di Mara Maionchi, Nudi per la vita, dove in compagnia degli altri membri del cast si cimenterà in diverse esibizioni (spogliarelli) tutti a scopo benefico.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera professionale.

Chi è Brenda Lodigiani: cenni biografici e carriera

Brenda Lodigiani nasce a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, il 30 dicembre 1987.

Capricorno doc, oggi ha 35 anni. Da piccola studia danza classica e modern jazz e debutta proprio come ballerina nel mondo della televisione, in particolare nel programma Central Station in onda su Comedy Central.

Ormai inserita nel circolo televisivo, l’esperienza di Brenda Lodigiani continua su Disney Channel, dove prende le redini della conduzione di alcuni programmi per bambini. Nel 2012, invece, entra a fare parte del cast ufficiale de Quelli che il calcio.

La sua carriera racchiude moltissimi progetti interessanti, ma il successo assoluto arriva quando inizia a ricoprire il ruolo dell’imbruttita (nome derivante dal fenomeno de Il milanese imbruttito). Brenda Lodigiani, infatti, comincia ad apparire in diversi programmi televisivi tra Sky (approda su Sky Uno con il programma Xtra Factor insiema a Max Novaresi), Rai e MTV, esordendo anche nel mondo del cinema nel 2014 con la pellicola Un fidanzato per mia moglie. Da quel momento apparirà anche in altri film, come Italiano medio, Si muore tutti democistiani e Mollo tutto e apro un chiringuito; parallelamente al cinema, però, Brenda continuerà a lavorare sia in teatro, sia in televisione. È il caso di Love Snack e Mai dire talk, ad esempio.

Dal 2017 Brenda Lodigiani è parte integrante del cast di Camera Cafè in onda su Rai 2. Insieme a Germano Lanzoni recita nei videoclip de Il Milanese Imbruttito, pubblicati sul canale Youtube, Facebook e Instagram, dove interpreta, appunto, L’Imbruttita (personaggio enfatizzato e super stereotipato della donna milanese).

La vita privata di Brenda Lodigiani

L’attrice e comica milanese è molto riservata per quanto riguarda la sua vita non professionale. Tuttavia, sappiamo che Brenda Lodigiani si è fidanzata con un fotografo milanese di nome Federico Teoldi ed estraneo al mondo dello show business. Dall’amore della coppia sono nati ben due figli: Olivia, nata nel 2017 e l’ultimo, un maschio, nato nel 2020.

Non conosciamo molti altri dettagli sulla sua vita privata; l’attrice infatti è particolarmene incline a tenere per sé la sua vita privata e a non esporla esageratamente sui social che, tra le altre cose, non utilizza moltissimo per mostrare frame di vita quotidiana.

Brenda non ha mai abbandonato la passione della danza. Infatti, accanto alla sua carriera da attrice e da conduttrice televisiva, continua a coltivare il suo amore “danzerino”, svolgendo anche il lavoro di istruttrice di danza. Sappiamo inoltre che è una grandissima amante degli animali, dei cani, soprattutto.

Non abbiamo notizie certe sul suo luogo di abitazione, sebbene si presuma viva a Milano con il compagno e i figli, dati gli innumerevoli impegni lavorativi sia di lei, sia di lui.