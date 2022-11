Originario di Genova, Paolo Kessisoglu è un attore, un comico e un conduttore televisivo. Noto al pubblico per essere il “Paolo” del duo comico Luca e Paolo insieme all’amico e collega Luca Bizzarri, il suo nome rimarrà per sempre legato a quello di Camera Cafè, la celeberrima sitcom di Mediaset.

Scopriamo insieme la vita e la carriera professionale dell’attore.

Paolo Kessisoglu: chi è l’attore di Camera Cafè?

Nato a Genova sotto il segno del Leone il 25 luglio 1969, Paolo Kessisoglu attualmente ha 53 anni. Le origini della sua famiglia sono armene; suo nonno paterno, di nome Callisto, era un profugo armeno di Smirne, sfuggito da piccolo al terribile genocidio del suo popolo mosso da parte degli Ottomani durante la Grande Guerra.

Dopo la fuga nonno e famiglia si stabilirono prima a Trieste e poi a Genova: e il cognome? Kessisoglu altro non è che un’italianizzazione di Keshishian. Proprio a causa della sua situazione famigliare e la terribile storia che l’ha colpita, l’attore si è sempre impegnato a parlare del genocidio, tramandando la memoria di quel massacro, che non deve rimanere ancorato all’ombra e tantomeno non deve essere destinato all’oblio.

Quando ancora è un giovane ragazzo, Paolo Kessisoglu si dedica alle arti marziali e al calcio, ma inizia a destreggiarsi anche nel campo della musica, suonando la chitarra e iniziando a esibirsi in diverse formazioni jazz della sua città. Preso anche dalla recitazione, Kessisoglu decide di iscriversi alla scuola di recitazione Teatro Stabile, ed è proprio lì che incontra il futuro amico e collega Luca Bizzarri.

I due attori decidono di formare un duo comico, chiamato I cavalli marci: sono gli anni 1997-1998 e il duo entra nella trasmissione televisiva Ciro, il figlio di Target. Da lì a poco i due diranno addio a quel duo comico e inizieranno la loro carriera semplicemente come Luca e Paolo, duo comico ancora oggi assai conosciuto e, di fatto, attivo.

Nel 2000 i due comici approdano alla conduzione del programma Mtv Trip, in cui girano l’Italia con un carro funebre: il successo dello show fu incredibile e andò avanti per ben 4 stagioni!

Un anno dopo, nel 2001, Paolo Kessisoglu approda insieme al collega a Le Iene, prima come agenti della municipale e poi come co-conduttori di diverse edizioni. Se però si deve citare il programma che maggiormente ha dato loro il maggio successo, esso è senza ombra di dubbio Camera Cafè. Il format, andato in onda dal 2003 al 2017, ha offerto al duo comico la possibilità di vestire i panni di due impiegati d’azienda che ogni giorno, di fronte alla macchinetta del caffè, si raccontano le rispettive giornate.

Insieme i due colleghi partecipano anche a Quelli che il calcio, programma ancora attivo nel 2022 in prima serata. Luca e Paolo sono stati anche protagonisti di Immaturi – La serie.

Fortemente appassionato di musica, Paolo Kessisoglu suona in diversi concerti; è il caso del concerto dei Negramaro del 2008, in cui si esibisce su una loro canzone suonando la chitarra; o ancora il concerto dei Deep Purple al Teatro Smeraldo di Milano in cui, di nuovo, suona la chitarra durante l’esibizione di Smoke On the Water. Insomma, Paolo Kessisoglu non si tira indietro in fatto di arte.

Nel 2023 entra nel cast di Lol 3 – Chi ride è fuori, lo show comico condotto da Fedez in cui ridere è severamente vietato.

L’attore è anche attivo sui social media; il suo profilo Instagram (@paolokes) conta 121 mila follower per un totale di 874 post pubblicati.

La vita privata di Paolo Kessisoglu

L’attore genovese ha sposato nel 2003 la conduttrice e giornalista Sabrina Donadel, dalla quale ha avuto una figlia, Lunitta Maria. Da Genova la famiglia ha deciso di trasferirsi a Milano per motivi di praticità legati al lavoro della moglie di Kessisoglu.