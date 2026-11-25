DWTS 35: chi sono i finalisti e le star eliminate

La stagione 35 di Dancing with the Stars ha visto trionfare Ezra Frech, ma prima della finale c'erano altri dieci concorrenti. Ecco tutti i nomi, i partner e le loro storie.

La trentacinquesima edizione di Dancing With the Stars ha chiuso il sipario con una vittoria storica, ma il viaggio che ha portato alla finale è stato denso di colpi di scena, atleti d’élite e volti noti del piccolo schermo. Se da un lato Ezra Frech ha conquistato il trofeo, dall’altro la corsa al titolo ha coinvolto quattordici celebri partecipanti, ognuno con una storia diversa alle spalle.

I cinque finalisti in gara per il Mirrorball Trophy

Il podio finale era composto da figure provenienti dal mondo dello sport e dell’intrattenimento puro. Al primo posto si è classificato Ezra Frech, due volte medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici (Tokyo 2020 e Paris 2024), affiancato dalla professionista Daniella Karagach. Per lui, nuovo nel mondo della danza competitiva, la partecipazione è stata descritta come un sogno realizzato.

Al secondo posto si è piazzata Amber Glenn, pattinatrice artistica attesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua passione per lo show nasce nel 2014, quando vide Meryl Davis ballare: “it’s been a dream of mine”, ha confessato durante l’episodio di House of Maher. Il suo partner era Pasha Pashkov.

La terza posizione è andata a Connor Wood, noto online come Fibula e amico di Dylan Efron. Presenter dei podcast Brooke and Connor Make a Podcast e Fibs & Friends, Wood non aveva esperienza di danza formale, ma ha danzato con Rylee Arnold.

Quarto posto per Tatyana Ali, attrice de The Fresh Prince of Bel-Air e The Young and the Restless. Ha condiviso la pista con Jan Ravnik, portando in studio anche la sua fama legata alle tendenze TikTok.

A chiudere la top five, Maura Higgins, star di Love Island UK e The Traitors. Insieme a Mark Ballas, ha affrontato quella che lei stessa definiva una “huge challenge”, promettendo di buttarsi anima e corpo tra glitter e costumi.

Le eliminazioni dalle settimane 1 alla 10

Prima della finale, undici concorrenti hanno dovuto salutare la competizione. La settimana 10 ha visto uscire Harry Shum Jr., attore di Crazy Rich Asians e ex ballerino professionista per Beyoncé e Madonna, che ha ballato con Jenna Johnson.

Nella settimana 9 è toccata a Jenna Dewan, icona di Step Up e già ballerina di riserva per Janet Jackson. Il suo ritorno alla danza con Val Chmerkovskiy era molto atteso dai fan.

Julia Stiles è stata eliminata nella settimana 8, durante la Disney Night. L’attrice, famosa per Save the Last Dance, ha definito l’uscita “devastante” ma senza rimpianti, ricordando il forte legame costruito con il partner Ezra Sosa, suggellato da tatuaggi identici.

Settimana 7 fatale per due nomi: Tyler Cameron, reduce da The Bachelorette e The Real Dirty Dancing, e Jackson Olson, stella dei Savannah Bananas e di TikTok. Olson, che aveva confermato la sua partecipazione rispondendo a un fan con un video, ha ballato con Emma Slater, mentre Tyler era accoppiato a Sharna Burgess.

Nella settimana 5 ha lasciato lo show Guillermo Rodriguez, storico sidekick di Jimmy Kimmel. Kimmel stesso aveva scherzato sul fatto che sarebbe diventato il “first-ever parking lot security guard to dance with the stars”. Il suo partner era Witney Carson.

Le uscite successive hanno riguardato Ciara Miller (settimana 4), star di Summer House che voleva un pro “hard on me”, e Taylor Hanson (settimana 3), membro degli Hanson, spesso criticato dai fan per la sua presenza passiva nelle precedenti stagioni. Entrambi erano accompagnati rispettivamente da Brandon Armstrong e Britt Stewart.

Infine, nelle prime due settimane hanno abbandonato la gara Giada De Laurentiis (settimana 2) con Alan Bersten, e Sarah Jane Nader e Conner Leavitt (settimana 1). Sarah Jane, sorella di Brooks Nader, era con Hailey Bills, mentre Conner, marito di Whitney Leavitt, ha ballato con Adele Zaikman dopo essere apparso in uno spettacolo off-Broadway.

La stagione ha mescolato abilmente sport paralimpico, atletica leggera, recitazione e influencer digitali, confermando la capacità di ABC e Disney+ di catturare un pubblico trasversale. Mentre negli USA la finale ha incoronato Frech, in Italia il format gemello Ballando con le stelle continua a intrattenere il pubblico su Rai 1, dimostrando che la fame di ballo e spettacolo non conosce confini geografici.