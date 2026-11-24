Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, perché è finita? Tutta la verità

Secondo Gabriele Parpiglia è stata Giulia Salemi a chiudere la storia con Pierpaolo Pretelli, dopo aver capito durante l'estate di non essere più innamorata. Nessun tradimento e nessun ritorno di fiamma con Ariadna Romero.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non stanno più insieme. A chiudere la relazione sarebbe stata lei, durante l’estate trascorsa in famiglia, dopo aver capito di non essere più innamorata. Lo sostiene il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo cui alla base della rottura non ci sarebbero tradimenti né terze persone. Ci sarebbe solo un sentimento che, col tempo, si è spento.

La ricostruzione arriva dopo mesi di silenzi. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip e tra le più seguite dal pubblico, aveva smesso poco alla volta di mostrarsi insieme. Questo aveva alimentato domande e ipotesi che i diretti interessati non hanno mai confermato.

La crisi prima dell’Isola dei Famosi e il tentativo di ricominciare

Secondo Parpiglia, le difficoltà sarebbero cominciate prima che Pretelli partisse per L’Isola dei Famosi. Il rapporto stava già attraversando una fase delicata.

La lontananza, almeno all’inizio, avrebbe avuto l’effetto opposto a quello atteso e avrebbe riavvicinato i due. Al rientro di Pierpaolo in Italia avrebbero deciso di darsi un’altra possibilità. Hanno anche trascorso insieme le vacanze estive in Puglia con il piccolo Kian.

Il ritorno alla vita di tutti i giorni, però, non avrebbe sciolto i nodi rimasti. Proprio in quelle settimane Giulia avrebbe preso atto che i suoi sentimenti erano cambiati e lo avrebbe detto apertamente al compagno.

Il tentativo di Pretelli e l’addio all’appartamento di Milano

Pretelli, ancora legato a lei, avrebbe provato a salvare la relazione. Non sarebbe però riuscito a convincerla a tornare sui suoi passi.

A quel punto la separazione sarebbe diventata definitiva. È stato lui a lasciare l’appartamento milanese che la coppia condivideva, per trasferirsi in un’altra casa.

Il quadro che emerge è quello di una fine senza colpe. Da una parte c’è una donna che non si riconosceva più nel rapporto e ha scelto di non portarlo avanti. Dall’altra un uomo che avrebbe voluto insistere, ma senza riuscirci.

Le voci su Ariadna Romero e il viaggio a Miami

Negli ultimi mesi erano circolate anche voci di altro tipo. Pretelli era stato descritto come intenzionato a riavvicinarsi ad Ariadna Romero, sua ex compagna e madre del figlio Leonardo. A far nascere i sospetti era stato soprattutto un suo viaggio a Miami, città in cui la donna vive con il bambino.

Questa ipotesi non avrebbe però alcun fondamento. Secondo quanto verificato da Fanpage.it, mentre Pierpaolo si trovava negli Stati Uniti, Ariadna era in Spagna. Stava accompagnando il compagno Julio Iglesias Jr. nel suo tour europeo.

Cade quindi anche l’ipotesi di un tradimento, da una parte e dall’altra. Non ci sarebbe una terza persona dietro la separazione, né un ritorno di fiamma con il passato.

Una rottura senza un colpevole

Tolte le speculazioni, la spiegazione è più semplice, anche se non meno dolorosa. Giulia avrebbe smesso di amare Pierpaolo e avrebbe deciso di non restare in una relazione che non sentiva più sua. Lui avrebbe voluto riprovarci, ma non è bastato.

Resta un punto fermo. Si tratta di una ricostruzione giornalistica e non di una dichiarazione dei protagonisti. Né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli hanno finora confermato in prima persona come sono andate le cose. Solo una loro presa di posizione potrà dire se il racconto di Parpiglia corrisponde in tutto alla realtà dei Prelemi.