Dopo l'eliminazione dalla stagione 35 di Dancing With the Stars, Jenna Johnson e Harry Shum Jr. chiedono meno hate sui social e più leggerezza per il pubblico del programma.

Dopo quasi una settimana dall’eliminazione di Jenna Johnson e Harry Shum Jr. da Dancing With the Stars, Jenna dice di sperare che i fan del programma tornino a diffondere gioia invece di bullismo online. Il programma è arrivato alla stagione 35, e il tema dei commenti negativi sui social è diventato sempre più presente intorno alla gara.

Jenna ha dichiarato a People che il programma era un appuntamento per staccare dal rumore e vivere due ore di pura gioia, divertimento ed entusiasmo. “So it’s sad that this online bullying and hate has become so relevant and intertwined with the show.” Non è l’unica a parlare del clima sui social: anche altri concorrenti della stagione hanno preso posizione.

Le parole di Harry Shum Jr. e Jenna Dewan

Harry ha detto a E! News: “I hope they address that at a certain point. Because I think there’s a good amount of bullying that doesn’t feel really good, and I think the rest of the cast feels it.” Il ballerino ha descritto la stagione come chaotic, e ha parlato di un clima di trauma bond con Jenna, legato alle difficoltà vissute insieme durante la gara.

Anche Jenna Dewan, eliminata in un’uscita del 10 novembre, ha commentato con Extra il periodo: “I know this was a particularly tough week for a lot of the online noise and all stuff that comes with the show.” Ha aggiunto di non sapere se e come tutto questo abbia inciso sul risultato.

Il punteggio dei giudici e la finale sfiorata

Nella semifinale del 17 novembre, Harry e Jenna hanno ricevuto perfect 10 da Carrie Ann Inaba, Derek Hough e Bruno Tonioli su entrambe le danze, per un totale di 60 punti. Julianne Hough ha suggerito che il pubblico non vota sempre le coppie che vanno molto bene, perché pensa che abbiano già punteggi alti. La coppia ha ottenuto il massimo anche con il paso doble su “We Found Love” e con il quickstep su “Valerie”.

Derek Hough aveva creduto che la coppia sarebbe arrivata alla finale del 24 novembre. Le finaliste sono state Amber Glenn con Pasha Pashkov, Ezra Frech con Daniella Karagach, Maura Higgins con Mark Ballas, Tatyana Ali con Jan Ravnik e Connor Wood con Rylee Arnold.