Belve 2026: quando inizia su Rai 2 e chi sono gli ospiti

Belve torna su Rai 2 il 24 novembre con Francesca Fagnani. Nomi caldi tra ospiti confermati e trattative, da Totti a Favino, e la guida per assistere alla registrazione.

Il ritorno di Belve è imminente. Dopo il successo degli appuntamenti della prima parte dell’anno, Francesca Fagnani si prepara a riprendere il suo sgabello temuto su Rai 2. La nuova edizione autunnale dovrebbe debuttare martedì 24 novembre 2026, una data che circola con insistenza nelle indiscrezioni giornalistiche, anche se manca ancora l’ufficializzazione completa del calendario da parte della rete.

Ospiti tra certezze e trattative aperte

La curiosità del pubblico è tutta rivolta ai nomi che siederanno di fronte alla conduttrice. Tra i più discussi spiccano quelli di Francesco Totti, Federica Pellegrini, Elisabetta Gregoraci, Gemma Galgani e Francesca Manzini. La situazione, però, è sfumata: alcune interviste sarebbero già state registrate, mentre altre restano in fase di negoziazione.

Per quanto riguarda l’ex capitano della Roma, le voci parlano di un accordo vicino ma non ancora confermato ufficialmente. Un suo eventuale ritorno mediatico attraverso le domande dirette di Fagnani sarebbe uno degli eventi più attesi della stagione, considerando il recente focus sulla sua vita privata. Diversa la situazione per Gemma Galgani e Francesca Manzini: secondo diverse ricostruzioni, entrambe avrebbero già completato la registrazione delle rispettive puntate.

Stesso discorso per Federica Pellegrini e Elisabetta Gregoraci. La campionessa olimpica avrebbe ricevuto l’invito dalla produzione Fremantle, creando grande interesse soprattutto alla luce della precedente partecipazione di Filippo Magnini al programma. Gregoraci, invece, potrebbe raccontare il periodo post-Pechino Express. A sorpresa, tra i protagonisti dell’esordio potrebbe esserci anche Pierfrancesco Favino, secondo alcune anticipazioni che indicano l’attore romano come ospite della prima puntata.

Una stagione corta e nuove formule

Questa edizione si preannuncia più breve del solito. Si parla di un ciclo composto da tre o quattro appuntamenti, concentrati tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, prima delle festività natalizie. Una scelta legata probabilmente alla collocazione nel palinsesto televisivo.

Un elemento distintivo delle ultime edizioni è stato l’introduzione dei provini per le persone comuni. Accanto alle star dello spettacolo, Fagnani ha iniziato a intervistare volti noti solo al pubblico generalista, selezionati attraverso appositi casting. Questa formula sembra destinata a confermarsi anche nella stagione autunnale, mantenendo vivo lo spirito del format che mescola intrattenimento e narrazione sociale.

Come assistere alla registrazione di Belve

Chi desidera vivere l’esperienza dal vivo può candidarsi per entrare nel pubblico dello studio. Il programma non è in diretta: tutte le puntate vengono registrate presso lo Studio 3 degli studi televisivi Fabrizio Frizzi, situati in via Ettore Romagnoli 30 a Roma.

Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo di contatto dedicato alla produzione Fremantle (la cui email specifica non è riportata nel testo fornito, ma il meccanismo prevede l’invio dei dati personali come nome, cognome, data di nascita e città di residenza). Se la candidatura viene accolta, la società di produzione ricontatta direttamente l’utente fornendo tutte le indicazioni logistiche necessarie per accedere allo studio.

Per chi preferisce restare comodamente sul divano, Belve va in onda su Rai 2 in prima serata, intorno alle 21.25, ogni martedì sera. Tutte le puntate, incluse quelle delle stagioni precedenti, sono disponibili on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai accessibile da computer, smartphone, tablet e Smart TV. La disponibilità del contenuto su altre piattaforme come Disney+, annunciata per la primavera, resta da confermare per questo nuovo ciclo autunnale.