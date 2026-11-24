Un video girato nel salone di bellezza riaccende le polemiche, e Valerio Scanu decide di rispondere in prima persona

Il suo evidente dimagrimento è tornato al centro delle discussioni sui social dopo la diffusione di un filmato girato nel suo salone di bellezza a Roma. Valerio Scanu, cantante sardo di 36 anni, ha scelto di rispondere direttamente, pubblicando una storia su Instagram per rassicurare i fan sulle proprie condizioni di salute.

Nel video il cantante si diverte con una cliente, improvvisandosi parrucchiere e sistemandole i capelli fino a coprirle il volto. Con gli occhiali da vista e una battuta, dice Guarda come stai bene così. Una scena leggera che, però, ha spostato l’attenzione sul suo aspetto fisico.

La risposta ai fan sulla salute

Scanu ha aperto il messaggio con una frase breve: «Volevo rassicurare tutti: sto bene!». Ha poi aggiunto di non sentirsi obbligato a spiegare ogni cambiamento del proprio corpo, e ha risposto alle illazioni circolate online con una battuta: «Ho solo un’amica che fa dei brutti video».

Il cantante ha confermato di essere dimagrito ancora rispetto a tre anni fa. Ha inoltre collegato le occhiaie molto evidenti alle poche ore di sonno, conseguenza di una giornata piena di impegni.

Lavoro, studio e allenamento

Nel messaggio Scanu descrive le sue giornate: lavora nella musica, in televisione e in altri settori, sta conseguendo una seconda laurea e balla e si allena per ore. Secondo lui, questa attività consuma molte calorie, e il tempo per dormire resta poco.

Il percorso dei 30 chili persi, come emerge dalle notizie precedenti, non è recente. Nel febbraio 2025 il cantante aveva già raccontato in un’intervista di aver perso circa 30 chili, attribuendo il risultato a nuove abitudini e all’impegno nella danza agonistica, praticata da oltre un anno.

Il rapporto con l’immagine corporea

Scanu non è nuovo a parlare del proprio corpo. Dopo il successo ad Amici e a Sanremo si era sottoposto a una liposuzione, e durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, nel 2015, aveva perso peso. Più di recente aveva raccontato il disagio legato alla pelle in eccesso.

Nel messaggio di queste settimane ringrazia chi si preoccupa sinceramente per lui e critica chi formula giudizi senza conoscere la sua situazione. Il cantante chiede, in sostanza, che nessuno debba giustificare il proprio aspetto davanti al web.