Amici 26 torna con la settima puntata: tensioni tra i prof, Amadeus e Rudy Zerbi che litigano e due allievi finiti in sfida.

Domenica 22 novembre 2026 Amici 26 è tornato su Canale 5 con la settima puntata stagionale, dopo l’appuntamento di sabato andato in onda eccezionalmente di sabato. Le anticipazioni parlavano di equilibri che iniziano a vacillare e di prime tensioni tra i professori della scuola di Maria De Filippi.

Il programma si è aperto con una torta a sorpresa per il compleanno di Alessandra Celentano, che ha compiuto gli anni il 17 novembre spegnendo 60 candeline. La conduttrice ha scherzato sull’età della maestra di danza, mentre tra gli ospiti è arrivata Sarah Toscano, vincitrice dell’edizione 2024, che ha annunciato due date del suo tour, al Fabrique di Milano e all’Atlantico.

Le gare di canto e ballo: voti e giudici

Nel canto a giudicare è stato Carlo Verdone, mentre per il ballo c’era Irma Di Paola. Shari ha cantato Bette Davis Eyes e ha conquistato la possibilità di incidere un brano con l’orchestra sinfonica Zenit. Nicolò, con Killing Me Softly, è stato mandato in sfida da Samurai Jay. Nel ballo, Napo potrà volare a Londra per lavorare con un coreografo, mentre Charli, che ha affrontato un passo a due con Michele, è finita in sfida su indicazione di Lorella Cuccarini.

Tra i momenti più accesi c’è stato il confronto tra Rudy Zerbi e Amadeus. Zerbi ha criticato il conduttore per il suo scarso intervento durante la gara, mentre Amadeus ha dichiarato di condividere le valutazioni di Verdone. Nel finale Zerbi ha invitato Nicolò a stare attento a quello che dicono i giudici.

Riccardo, lo zero e la sfida tra insegnanti

Il caso più discusso ha riguardato Riccardo, alle prese con un compito voluto da Alessandra Celentano. Dopo la prova di Francesco, la maestra gli ha assegnato uno zero. A evitare la sospensione è intervenuta Lorella Cuccarini, che ha valutato positivamente l’impegno della settimana e gli ha dato un sei, aprendo un acceso confronto con la collega. Nel corso della puntata sono emerse anche nuove tensioni tra Celentano e Cuccarini.

Nessuna eliminazione definitiva in questa puntata. I Jed hanno superato la sfida contro Denim, mentre India ha mantenuto il posto dopo la sfida di judo. Restano a rischio Nicolò e Charli, entrambi finiti in sfida dopo essersi classificati ultimi nelle rispettive gare.